Deutsche, die mit den besten Pokémon-Spielen aufgewachsen sind, haben gerade bei der Meisterschaft abgeräumt

Am vergangenen Wochenende fand in Utrecht eine regionale Ausgabe der Pokémon-Meisterschaften statt. Eine Altersklasse wurde dabei von Deutschen stark dominiert.

In der kompetitiven Pokémon-Welt gibt es neben dem großen Finale, der Weltmeisterschaft, auch regionale Ausgaben, die sogenannten Regionals. Hier können Spieler teilnehmen, um unter anderem Championship Points zu erhalten. Diese sind notwendig, um sich für das Finale der Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Am vergangenen Wochenende fand in Utrecht ein Ereignis der Spezialmeisterschaft statt. Hierbei handelt es sich um ein Regional, bei dem die Spieler wie bei regulären Regionals Championship Points verdienen können, die weiteren Preise werden hier jedoch vom Veranstalter festgelegt.

Bei dem Event in Utrecht ist eine Sache aufgefallen: in einer Altersklasse haben Spieler aus Deutschland so stark dominiert wie aus keinem anderen Land.

Starkes Abschneiden der Deutschen Spieler

Welche Formate gibt es bei den Regionals? In den Regionals gibt es verschiedene Formate, die zum Teil in 3 verschiedenen Altersklassen unterteilt sind. Bei den Formaten handelt es sich um VGC, bei dem Kämpfe in Pokémon Karmesin & Purpur durchgeführt werden, Pokémon GO sowie dem TCG, dem Kartenspiel von Pokémon. In Pokémon GO gibt es keine Altersklassen.

Bei den Altersklassen gibt es die folgenden Unterscheidungen:

Junioren: 2013 oder später geboren

Senioren: 2009 bis 2012 geboren

Meisterklasse: 2008 oder früher geboren

Welche Formate haben die Deutschen dominiert? In der Meisterklasse konnten sich deutsche Spieler sowohl beim VGC, als auch beim TCG im oberen Bereich platzieren.

Joah Wiegner konnte das TCG in dieser Altersklasse für sich entscheiden und somit den ersten Platz belegen. Unter den Top 5 lässt sich mit Jan Schäfer noch ein weiterer deutscher Spieler auf dem 5. Platz finden.

Beim VGC konnten sich sogar 3 Deutsche Spieler in den Top 5 platzieren. Während Michael Kelsch den Sieg für sich beanspruchen konnte, lassen sich mit Louis Markl (Platz 2) und Alexander Ubaghs (Platz 5) noch 2 weitere Spieler an der Spitze finden.

In der Kategorie Pokémon GO konnte zwar kein deutscher Spieler gewinnen, dafür konnte sich mit „Zephymastyx“ jedoch einer auf dem 5. Platz platzieren.

Wie sieht es in den anderen Altersklassen aus? In den anderen Altersklassen konnten deutsche Spieler nicht so stark dominieren, wie in der Meisterklasse. Dennoch lassen sie sich im VGC in der Altersklasse Senioren auf Platz 3 und 5 sowie bei den Junioren auf Platz 2 und 5 wiederfinden.

Im Modus TCG konnte zumindest ein deutscher Spieler bei den Senioren den 5. Platz erringen.

Wenn ihr in der kompetitiven Welt von Pokémon GO unterwegs seid, aber immer wieder Probleme in den Kämpfen habt, dann solltet ihr euch auf den Aufbau eines guten Teams und die Verinnerlichung der richtigen Taktik konzentrieren. Helfen können euch dabei diese Tipps für die Kampfliga von 3 Profis in Pokémon GO.