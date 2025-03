In Pokémon Legenden Z-A könnt ihr jetzt Trainer nachts heimlich von hinten mit Lasern angreifen und sie zum Kampf zwingen

In der aktuellen Ausgabe der Nintendo Direct gab es neues Gameplay-Material zu Pokémon-Legenden: Z-A zu sehen. Darin sind erstmals Szenen in der Nacht zu sehen, in der sich die Stadt in einen Ort ohne Gesetze verwandelt.

Was passiert in der Nacht? Wie bereits von uns berichtet, gab es im Vorfeld Gerüchte, dass nachts eine Liga in Pokémon-Legenden: Z-A stattfindet. Dank der Direct wissen wir, dass die Leaks stimmen. In dem Switch-Titel findet in der Nacht nämlich ein Turnier namens Z-A Royale statt.

In den Kampfsektoren tauchen nachts andere Trainer auf, die euch bei Blickkontakt zu einem Kampf herausfordern. Dabei kommt das dynamische Kampfsystem zum Einsatz.

Endlich wissen wir auch, wieso das Spiel so heißt: Ihr kämpft euch nämlich von Rang Z bis A hoch.

Wie Centro Leaks auf X berichtet, gibt es einen geregelten Ablauf: Tagsüber bereiten sich Trainer vor, kaufen Items und fangen Pokémon. Nachts nehmen sie dann an den Kämpfen teil, erhalten ein Preisgeld und können sich am nächsten Tag wieder Items kaufen.

Im Video wird aber ein besonderes Detail gezeigt, das euch einen Vorteil in den Kämpfen verschaffen kann. Damit werdet ihr zum gemeinen Schlägertypen, der andere Trainer aus dem Hinterhalt angreift.

Das neue Gameplay könnt ihr euch hier ansehen:

Nachts wird Pokémon-Legenden zum Fight Club

Um welches Feature geht es? Ihr könnt euch an Trainer sowie ihre Pokémon heranschleichen und sie aus dem Hinterhalt angreifen. Euer Pokémon greift dabei mit einer bevorzugten Attacke an, im Video ist es beispielsweise die „Lichtkanone“ von Lucario.

Dadurch erhaltet ihr einen Vorteilsangriff und schlagt zu, noch bevor der Kampf begonnen hat. Das bringt euch den Vorteil, dass das gegnerische Pokémon mit weniger KP startet.

In den Spielen der Hauptreihe war das nie möglich. Hier konnten Kämpfe immer nur gestartet werden, indem ein Gespräch begonnen oder der Sichtkontakt hergestellt wurde. Die Art und Weise, wie diese Kämpfe losgetreten werden, sorgt bei vielen Fans für Belustigung.

Wie reagieren Fans? In den Kommentaren unter dem Video auf Reddit ist der Vorteilsangriff ein heiß diskutiertes Thema. Viele finden es witzig, dass man sich einfach so an andere Trainer anschleichen und sie angreifen könne. Einen User erinnert das sogar an Team Rocket, das im Anime jedes Mal eine andere Methode hat, um Ash und seine Freunde aus dem Hinterhalt anzugreifen.

Viele Fans sind deshalb belustigt und schreiben:

zappy487 denkt, dass noch mehr dahintersteckt: „Der Twist für Z-A: Es gibt gar kein Turnier, ihr seid schizophren und greift nachts zufällig Menschen an.“

Thechristo96 bekommt endlich seine Rache: „Nach 30 Jahren, in denen wir durch das Anstarren von Leuten zum Kampf herausgefordert werden, ist es endlich Zeit für süße Rache.“

Lukthar123 vergleicht es mit anderen Großstädten: „Kanonisch offiziell Paris.“

Auch auf X gibt es zahlreiche Memes, in denen sich große Banden auf der Straße prügeln. Einige vergleichen das Ganze sogar mit der Filmreihe „The Purge“, in der für eine Nacht im Jahr keine Regeln mehr gelten und Leute Straftaten begehen dürfen.

Damit hat Pokémon-Legenden: Z-A eine weitere Neuerung gegenüber dem Vorgänger Pokémon-Legenden: Arceus. Doch ein Feature, das es in dem ersten Teil der Reihe gab, wird in Z-A nicht mehr auftauchen: Pokémon Legenden: Z-A – Neuer Leak verrät, dass ein beliebter Aspekt aus dem Vorgänger nicht auftauchen wird