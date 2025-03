Neues Patent von Nintendo verspricht bessere Grafik für kommende Spiele auf der Nintendo Switch 2, befeuert Hoffnung auf Remakes von Klassikern

Nintendo hat ein neues Patent angemeldet, das die Grafik kommender Spiele für die Nintendo Switch 2 verbessern soll. Zusätzlich wird dadurch die Hoffnung einiger Fans auf Remakes alter Klassiker weiter entfacht.

Was für ein Patent hat Nintendo angemeldet? Bei dem angemeldeten Patent handelt es sich laut universonintendo.com um eine neue Technologie, bei der, kurz gesagt, 2D- und 3D-Grafik kombiniert werden.

Normalerweise nutzen 3D-Grafiken die Perspektive, um Tiefe darzustellen. Dabei erscheinen weit entfernte Objekte kleiner und nähere größer. Das neue Patent von Nintendo verfeinert in seinem Ansatz allerdings den Abstand zwischen 3D-Objekten und verwendet eine einzigartige Schattentechnik zur Darstellung der Tiefe.

Die Grundidee hinter der Technologie besteht also darin, dass eine 3D-Umgebung so bearbeitet wird, dass sie wie ein 2D-Raum aussieht und sich auch so anfühlt. Dadurch ergeben sich nicht nur neue Möglichkeiten für gänzlich neue Titel, sondern auch deutliche Chancen, alte Klassiker im neuen Remake-Gewand wiederzubeleben.

Remakes gehören bei Nintendo schon ewig zum Repertoire, wie beispielsweise auch das 3D-Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time:

Mit Hybrid-Grafik zu neuen Remakes?

Warum befeuert das Patent die Hoffnung auf alte Klassiker? Die Anmeldung eines Patents, das einen Fokus auf eine Art „moderne 2D-Grafik“ legt, lässt vermuten, dass Nintendo mit ihrer kommenden Konsole einen Schwerpunkt darauf legen wird. Das ist mitunter zusätzlich nicht abwegig, da das Dragon Quest 3 HD-2D Remake einen ähnlichen Grafik-Ansatz verfolgte und im Jahr 2024 das best-verkaufte Spiel in Japan war (via Gamerant).

Dadurch zeigt sich, dass dieser moderne Ansatz einer 3D-2D-Grafik bei Fans gut ankommt. Es ist kaum verwunderlich, dass Nintendo auf diesen Zug mit aufspringt. Gerade für alte Klassiker eignet sich die Methode deshalb, weil sie dabei ihren „klassischen“ Look behalten, aber ein moderneres Spielgefühl vermitteln würden.

Für Spiele wie die Titel der Metroid-Reihe, The Legend of Zelda: The Minish Cap oder A Link to the Past würden sich für diese Technologie eignen und gehören seit jeher zu Nintendos Inventar. Ebenso Klassiker wie Harvest Moon oder diverse Titel der Reihe um Super Mario könnten sich für ein solches Remake aufgrund ihrer Ausgangslagen anbieten.

Bis man die Nintendo Switch 2 allerdings in Händen halten wird, wird es vermutlich noch eine Weile dauern. Am zweiten April soll es jedoch neue Informationen zu Nintendos neuer Hybrid-Konsole geben. Alle bisher bekannten Infos lest ihr hier bei uns: Nintendo Switch 2: Alles zu Release, Preis, Spielen und wichtigen Leaks