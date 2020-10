In Pokémon GO ist die Forschung „Wechsel der Jahreszeiten“ aktiv. Wir zeigen euch alle Quests und Belohnungen für die Spezialforschung zum Herbst-Event.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO startete am Freitagabend, den 9. Oktober, eine neue begrenzte Forschung. Die kann jeder lösen, der gerade Pokémon spielt. Einen Kauf oder andere Voraussetzungen gibt es dafür nicht. Die Forschung läuft passend zum neuen Herbst-Event, das ein neues Shiny aktivierte.

Belohnt werdet ihr für die Aufgaben mit Beeren, Sternenstaub, Erfahrungspunkten und einer garantierten Begegnung mit dem neuen Pokémon Sesokitz.

Wechsel der Jahreszeiten: Teil 1 bis Teil 4

Was müsst ihr tun? Die Aufgabe ist in vier Abschnitte unterteilt. Beim letzten Abschnitt könnt ihr einfach die Belohnungen einkassieren. Selbst für Trainer, die nicht viel Erfahrung in Pokémon GO haben, sind die Aufgaben leicht zu lösen.

In den folgenden Tabellen zeigen wir euch alle Aufgaben und die dazugehörigen Belohnungen.

Teil 1 von 4

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 10 Pokébälle Lande 5 gute Würfe Begegnung mit Zigzachs Verschicke 5 Pokémon Begegnung mit Knilz

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 500 Sternenstaub, 500 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Vulpix. Wenn ihr Glück habt, begegnet euch Vulpix in seiner Shiny-Form.

Teil 2 von 4

Aufgabe Belohnung Verwende 3 Himmihbeeren

beim Fangen von Pokémon 5 Himmihbeeren Verwende 3 Nanabbeeren

beim Fangen von Pokémon 5 Nanabbeeren Verwende 3 Sananabeeren

beim Fangen von Pokémon 5 Sananabeeren

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 500 Sternenstaub, 3 Beleber und 500 Erfahrungspunkte.

Teil 3 von 4

Aufgabe Belohnung Gib deinem Kumpel 2 Snacks 750 Sternenstaub Verdiene 1 Herz mit deinem Kumpel 750 Sternenstaub Verdiene 1 Bonbon durch

Spazieren mit deinem Kumpel 750 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 750 Sternenstaub, 750 Erfahrungspunkte und eine silberne Sananabeere.

Teil 4 von 4

Aufgabe Belohnung Bereits Erledigt 1.000 EP Bereits Erledigt 1.000 EP Bereits Erledigt 1.000 EP

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 1.000 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Sesokitz.

