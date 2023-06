Pokémon GO: Vorsicht! Ihr müsst die neue Spezialforschung im Shop nicht unbedingt kaufen

Der Shop in Pokémon GO bietet gerade die neue Cosmog-Forschung für 5,99 Euro an. Aber Vorsicht: Die kriegt ihr auch gratis.

Was ist das für eine Forschung? Wenn ihr gerade bei Pokémon GO in den Shop klickt, werdet ihr dort die Forschung Sternenhimmel finden, die zum Event Tag und Nacht ins Spiel kommt. Sie kostet 5,99 Euro und bringt euch neben einigen Belohnungen auch das Pokémon Cosmog.

Warum sollte ich die nicht unbedingt kaufen? Abgesehen von der grundsätzlichen Frage, ob man Geld für Forschungen im Spiel ausgeben möchte: Diese Forschung kriegt ihr auch kostenlos, sobald das Event um 10:00 Uhr am 16. Juni startet – zumindest, wenn ihr Level 5 oder höher seid.

Sie wird ab dem Event-Start im Forschungs-Abschnitt des Spiels verfügbar sein, auch ohne Ticket. Das gab Pokémon GO auf dem eigenen Blog bekannt (via pokemongolive.com).

Warum sollte ich sie dann überhaupt kaufen? Das Ticket im Shop bietet euch lediglich die Gelegenheit, die komplette Forschung ein weiteres Mal durchzuspielen. Ihr bekommt also alle Belohnungen der Schritte nochmal, und eine weitere Cosmog-Belohnung oben drauf. Ihr müsst aber auch alle Aufgaben nochmal machen.

Alle Belohungen und Aufgabe der Forschung Sternenhimmel findet ihr hier.

Ein Kauf kann sich beispielsweise lohnen, wenn ihr mehr Cosmog-Bonbons bekommen wollt, oder wenn ihr den Eindruck habt, dass euer Cosmog am Ende der Gratis-Forschung nicht stark genug ist. Aber ganz grundsätzlich ist es nicht nötig, die Forschung im Shop zu kaufen, wenn man sie nur einmal durchspielen möchte.

Was ist das für ein Pokémon in der Forschung?

Wenn ihr wissen wollt, ob sich mehr Cosmog-Bonbons lohnen, hier eine kurze Zusammenfassung. Das Monster kam letztes Jahr im Rahmen der Forschung “Ein kosmischer Kumpane” ins Spiel, man bekam dort aber nur ein Exemplar. Seitdem ist Cosmog nicht mehr verfügbar gewesen. Wer sie damals verpasst hat, konnte Cosmog nicht mehr fangen.

Die Forschung brachte euch auch Bonbons für die Entwicklung von Cosmog: Cosmovum und letztlich Lunala und Solgaleo. Davon konntet ihr ebenfalls nur eines entwickeln. Das Cosmog aus der nun neuen Forschung könnte man also für die andere Form verwenden.

Besonders stark ist Cosmog derweil nicht, auch seine Entwicklung Cosmovum ist nicht besonders brauchbar. Lunala und Solgaleo hingegen sind recht stark und halten viel aus, sind also für Raids spannend. Eine genaue Einschätzung der Cosmog-Entwicklungen findet ihr hier.