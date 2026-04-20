Trainer in Pokémon GO fängt eines der seltensten Monster von der Couch aus, jetzt will die halbe Community bei ihm wohnen

Ein Trainer hat in Pokémon GO unverschämtes Glück gehabt. Dadurch hat er jetzt viele neue potenzielle Mitbewohner.

Auch wenn es in Pokémon GO, wie bereits der Name des Spiels vermuten lässt, in erster Linie um das Spielen durch Bewegung außerhalb eurer Wohnung geht, können manche Aktivitäten auch von Zuhause aus durchgeführt werden. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch einige Monster von euren eigenen 4 Wänden ergattern.

Das tat auch ein Trainer, der dabei eine ordentliche Portion Glück hatte. Die Community ist teils so neidisch, dass sie direkt bei ihm einziehen will.

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Selten, seltener, Seen-Trio

Was hat der Trainer gefangen? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit zeigt, hat er gleich 2 Exemplare von Vesprit fangen können, wobei eines sogar Shiny ist und mit 15/14/11 auch noch über gute IV-Werte verfügt. Laut eigener Aussage hat der Trainer beide Exemplare, nur knapp 200 Meter voneinander entfernt, sogar an 2 aufeinanderfolgenden Tagen gefangen.

Er merkt in einem Kommentar außerdem an, dass er an einem der beiden Spots in der Vergangenheit bereits 3 weitere Exemplare gefangen hat.

Vesprit ist Teil des Seen-Trios und gehört zu den seltensten Monstern in Pokémon GO, die ihr mit einer verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit in der Wildnis finden könnt. Die Chance, dass ihr das Monster an 2 aufeinanderfolgenden Tagen in der gleichen Region erhaltet und eines davon sogar Shiny ist, ist mehr als gering.

Sollte der Trainer hier nicht lügen, dann kann er sich wohl zu einem der größten Glückspilze in Pokémon GO zählen.

Was sagt die Community dazu? Während einige Trainer Zweifel daran haben, dass man solch ein Glück im Spiel haben kann, ruft der Beitrag noch weitere Kommentatoren hervor. Diese möchten teilweise am besten direkt beim Trainer einziehen.

Einige der Kommentare lauten:

„Suchst du einen Mitbewohner?“, erkundigt sich fujimumu

„Genau mein Gedanke“, antwortet FanshiNeko auf den vorherigen Kommentar

„Kann ich bei dir einziehen? Ich zahle Miete“, fragt auch Jm1328

„Ich habe das gleiche Glück mit Tobutz [..]. Einige Exemplare befanden sich genau am selben Spawnpunkt, zwei tauchten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf, vielleicht 50 Meter voneinander entfernt“, berichtet auch GuitarOk752

„Herzlichen Glückwunsch, das ist buchstäblich das seltenste Pokémon im ganzen Spiel – mit diesen Werten, als Shiny und in freier Wildbahn“, meint Flimsy_Pipe_7684

Hattet ihr selbst bereits so ein Glück? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events, Raids und Dynamax-Monster in den nächsten Tagen im Spiel auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.