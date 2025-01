Pokémon GO verteilt jetzt starke Konter gegen mächtige Dyna-Bosse, die ihr ab Montag gut gebrauchen könnt

Einige Dyna-Bosse in Pokémon GO sind schwierig zu besiegen, und ab nächster Woche reihen sich die legendären Vögel dort ein. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit, starke Konter zu bekommen.

Die legendären Dyna-Bosse: Über die kommenden drei Wochen hinweg erscheinen Artkos, Zapdos und Lavados in den Dyna-Kämpfen. Sie werden die ersten legendären Dyna-Bosse in Pokémon GO.

Dynamax-Arktos debütiert am 20. Januar um 18:00 Uhr beim „Dyna-Montag“, danach erscheint es bis zum 27. Januar auf Kraftquellen.

Dynamax-Zapdos debütiert am 27. Januar um 18:00 Uhr, danach bleibt es bis zum 3. Februar.

Dynamax-Lavados macht ab dem 3. Februar um 18:00 Uhr den Abschluss, das könnt ihr bis zum 9. Februar fangen.

Die Vögel werden natürlich harte Gegner, aber sie werden nach aktuellem Stand nicht so schwierig ausfallen, wie die Gigadynamax-Bosse, die vielen Spielern so große Probleme bereiten.

Dennoch: Gute Konter kann man gebrauchen. Und die bekommt ihr jetzt immer an den Wochenenden vor dem jeweiligen Debüt eines legendären Vogels.

Befristete Forschung: „Legendäre Lüfte – Vorschau“ bringt euch eure Konter

Das ist die Forschung: Die erste der drei Forschungen ist bereits aktiv. Ab dem 17.01. um 10:00 Uhr könnt ihr euch passende Konter und entsprechende Bonbons für den Kampf gegen Dynamax-Arktos sichern. Sie läuft bis Montagabend um 18:00 Uhr.

Darin erhaltet ihr:

Hopplo und 50 seiner Bonbons

Tanhel und 50 seiner Bonbons

Glumanda und 50 seiner Bonbons

Oben drauf gibt es dann noch 7.500 Sternenstaub und 500 Dyna-Partikel, wenn ihr alle Aufgaben abschließt. Diese drehen sich alle um das Dyna-Feature, erfordern beispielsweise Dyna-Kämpfe von euch oder das Verbessern eurer Dyna-Attacken.

Wichtig: Wenn diese Forschungen aktiv sind, kostet es 25 % weniger Partikel, eure Dyna-Attacken zu verbessern. Das könnte ebenfalls nützlich sein.

Weitere Forschungen: Auch zu Zapdos und Lavados werden Forschungen mit entsprechenden Belohnungen erscheinen.

Zwischen dem 24. und 27. Januar startet eine Forschung mit Rotomurf, Frigometri und Chimpep als Belohnungen

Zwischen dem 31. Januar und 3. Februar macht dann eine Forschung mit Schiggy, Krabby und Memmeon den Abschluss

Über diese Forschungen habt ihr letztlich die Möglichkeit, euch gut passende Pokémon für den Kampf gegen die Vögel zu sichern. Gleichzeitig fungieren sie als Einführung für Spieler, die sich vielleicht noch nicht allzu sehr mit dem Dynamax-Feature auseinandergesetzt haben. Was haltet ihr davon? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was noch im Pokémon-GO-Januar ansteht, lest ihr hier.