Pokémon GO verteilt heute ein Geschenk, aber ihr müsst euch beeilen

In Pokémon GO gibt es am 6. Oktober ein Geschenk. Die Entwickler “Niantic” feiern ihren Geburtstag und verteilen deshalb Geschenk-Boxen an die Trainer. Ihr könnt die Special-Box heute kostenlos abholen, aber müsst das pünktlich machen. Wir zeigen, was drin ist.

Was ist das für ein Geschenk? Im September kündigte das Team von Pokémon GO bereits an, dass heute ein kleines Ereignis bevorsteht. Der Geburtstag des Entwicklerstudios soll mit euch gefeiert werden. Dafür findet ihr im Shop von Pokémon GO nun eine Geschenk-Box.

Durch die Zeitverschiebung konnten einige Trainer schon die Box öffnen. Wir zeigen euch hier was drin steckt und mit welchen Items Niantic euch beschenkt.

Bälle, TMs und Glücks-Ei in der Geschenk-Box

Das steckt drin: Auf reddit teilten Trainer bereits Bilder der geöffneten Box und zeigen, mit was Niantic euch diesmal beschenkt.

50 Pokébälle

1 Glücks-Ei

1 Lade-TM

1 Sofort-TM

Wo gibt es die Box? Dafür müsst ihr einfach Pokémon GO öffnen und den Ingame-Shop ansteuern. Bei der Übersicht der Boxen findet ihr die blaue Spezial-Box, die für euch kostenlos ist. Ihr löst sie dann wie jede andere Box ein.

Ab wann gibt es die Box? Wenn ihr das Geschenk haben wollt, müsst ihr euch beeilen. Ihr habt nur sechs Stunden Zeit, die Items abzuholen. Ihr findet die Box nur heute, am 6. Oktober, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Shop von Pokémon GO. Danach verschwindet der Inhalt und ihr könnt ihn später nicht mehr abholen.

Das ist die Diskussion: Auf reddit und Twitter unterhält sich die Community über die Inhalte des Geschenks. So schreibt FleeceKing auf Twitter: “Natürlich ist das ein Gewinn, eine kostenlose Box mit kostenlosen Gegenständen zu bekommen. Aber für den Geburtstag eines Unternehmens scheint das ein bisschen dürftig zu sein”

Andere Trainer hätten sich wenigstens Top-TMs gewünscht, um noch mehr Wert aus dem Geschenk zu bekommen.

Hier spaltet sich die Meinung der Community. Für die einen ist alles gut, weil es eben ein kostenloses Geschenk ist. Andere hätten sich mehr Inhalte gewünscht. Wie gefällt euch die Geschenke-Box zum Geburtstag von Niantic? Seid ihr damit zufrieden und nehmt einfach mit, was es kostenlos gibt, oder hättet ihr euch über andere Inhalte mehr gefreut?

In den nächsten Tagen erwarten euch noch einige Ereignisse im Spiel. Eine Übersicht über alle Events im Oktober 2021 bei Pokémon GO findet ihr hier auf MeinMMO.