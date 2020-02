Pokémon GO: Valentinstags-Event bringt 5 Feldforschungen, neue Shinys

In Pokémon GO ist das große Event zum Valentinstag gestartet. Wir zeigen euch die 5 neuen Feldforschungen und alle Shinys, die auf euch warten.

Wie lange geht das Event? Begonnen hat das Valentinstags-Event heute Morgen, am 14. Februar, um 10 Uhr. Es läuft jetzt das Wochenende über und endet erst am Montag, den 17. Februar um 22 Uhr.

Das Event bringt neue Quests, Raid-Bosse und Spawns zu Pokémon GO. Wir von MeinMMO geben euch die Übersicht.

Alles zu Quests, Spawns und Shinys

Diese Feldforschungen warten auf euch: Insgesamt gibt es 5 neue Feldforschungen, die ihr finden könnt. Wir zeigen euch, was sie beinhalten:

Fange 5 Flegmon oder Flurmel Belohnung: 1000 Sternenstaub

Fange 14 Liebiskus Belohnung: Begegnung mit einem Mamolida

Entwickle ein Hoppspross Belohnung: Begegnung mit einem Kigugi

Brüte 3 Eier aus Belohnung: Begegnung mit einem Schlurp

Besiege 3 Team GO Rocket-Rüpel Belohnung: Begegnung mit einem Chaneira



Vor allem die Quest mit den 3 Rocket-Rüpeln dürfte interessant sein. Hier gibt es Chaneira als Belohnung, welches erstmalig auch Shiny sein kann. Es lohnt sich also, wenn man mehrere Quests davon sammelt und diese dann zusammen löst. So kann man sich bis zu 3 Chaneira gleichzeitig verdienen.

Welche Spawns gibt es? Hier dreht sich alles um pinke Pokémon. Die Liste der Spawns ist voller Pokémon, die pink oder rosa sind. So gibt es:

Chaneira*

Piepi

Waaty

Hoppspross

Pummeluff

Liebiskus*

Miltank

Porygon

Eneco

Flurmel

Snubbull*

Flegmon

Alle Pokémon mit einem Stern können auch als Shiny gefangen werden.

Die potentiellen Shinys sind nicht viele. Nur 3 der Event-Spawns treten auch als Shiny auf. Im Gegenzug habt ihr so einige Pokémon, die ziemlich viele Bälle fressen, wie etwa Waaty oder Miltank.

Die Shiny-Familie von Chaneira

Wie sieht es mit neuen Raid-Bossen aus? Es gibt auch neue Pokémon in den Raids. Auch hier sind die Monster zum Großteil pink. Die genaue Liste der Raid-Bosse werden wir schon bald auf MeinMMO veröffentlichen.

Was für neue Shinys gibt es? Einzig die Chaneira-Familie ist neu als Shiny. Wonneira findet ihr in 7-km-Eiern und Chaneira taucht in der Wildnis, in Raids und in der Quest auf.

Dieses Pokémon wird vermisst: Das Pandir mit den Herzen auf dem Körper taucht nicht auf. Dieses Pokémon gab es beim letzten Valentinstagsevent.

Dieses Jahr hatten die Spieler darauf noch Hoffnung, doch wie es ausschaut gibt es das besondere Pandir nicht.

Habt ihr schon von Pokémon Home gehört?