Pokémon GO: Trainer macht überraschende Entdeckung auf der Karte

In Pokémon GO gibt es viel Interessantes zu finden. Von einer seltenen Entdeckung hat nun ein Trainer in den sozialen Medien berichtet.

Pokémon GO bietet euch allerhand Inhalte, die ihr im Spiel entdecken könnt. Neben vielen PokéStops, Arenen und Kraftquellen gibt es dabei noch weitere Sachen, die ihr finden könnt.

Ein Spieler hat nun eine Kuriosität entdeckt, die vermutlich die wenigsten Trainer in der Form bisher entdeckt haben. Den Fund hat er auf Reddit geteilt.

Bauwerke auch im Spiel zu bestaunen

Was ist das für eine Kuriosität? Wie der Spieler in seinem Beitrag auf Reddit zeigt, hat er auf der Karte von Pokémon GO eine ungewöhnliche Form gefunden. Sie ähnelt vom Anblick her Luftpolsterfolie, die die meisten wohl kennen dürften.

Der Hintergrund dieser Anordnung ist ein Bauwerk aus dem realen Leben, wie der Trainer ebenfalls in seinem Beitrag zeigt. Dabei handelt es sich um eine Skulptur, die gleichzeitig als Dach agiert. Sie steht am Bahnhof in Utrecht.

Den Beitrag auf Reddit binden wir hier für euch ein:

Warum ist das besonders? Während die Umrisse von Gebäuden häufiger in Pokémon GO zu finden sind, ist solch eine detaillierte Darstellung eher ungewöhnlich und selten. In den meisten Fällen werden solche Gebäude nicht in dieser Form auf der Karte in Pokémon GO implementiert.

Wie kommt es dazu? Wie auch in den Kommentaren zu dem Beitrag erwähnt wird, nutzt Pokémon GO für die Erstellung der Karte die Daten von OpenStreetMap.org. Dabei handelt es sich um eine freie Karte, die durch die Daten von Helfern und Benutzern gepflegt wird.

Wenn ihr euch die entsprechende Stelle in der OSM an anguckt, erkennt ihr hier klar die Struktur des Gebäudes.

Habt ihr selbst ähnliche Entdeckungen im Spiel gemacht? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.

