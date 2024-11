Pokémon GO: Trainer erklärt, wie ihr schneller Shinys findet, braucht nur einen einfachen Trick

Die Jagd nach Shinys ist für viele Spieler in Pokémon GO ein großes Thema. Ein Trainer hat nun einen hilfreichen Trick herausgefunden, den viele wahrscheinlich bisher nicht kannten.

Neben der Suche nach immer stärkeren Pokémon, um Monster in Raids und Dynamax sowie andere Trainer in Kämpfen zu besiegen, ist auch das Sammeln einer der großen Aspekte in Pokémon GO. Eine besonders seltene Variante von Monstern stellen die Shinys dar, bei denen ihr Pokémon in einer Farbvariante erhaltet, die sie in ihrer regulären Form nicht besitzen.

Ein Trainer hat nun einen Trick geteilt, der die Suche nach Shinys erleichtern kann. Und diesen Trick scheinen viele Trainer bisher gar nicht zu kennen.

Schneller mehr Pokémon prüfen

Was ist das für ein Trick? Vor allem in Events wie dem Community Day, bei dem viele Exemplare eines Pokémon erscheinen, kann es beim Prüfen der Monster schnell vorkommen, dass ihr nicht mehr genau wisst, welches Pokémon ihr bereits angeklickt habt.

Genau dafür hat ein Trainer auf Reddit nun eine Entdeckung gemacht, die die Suche nach Shinys erleichtert. Wenn ihr ein Pokémon auf der Karte angeklickt habt und gesehen habt, dass das Monster kein Shiny ist, verlasst ihr den Fangbildschirm.

Das Interessante dabei ist: Habt ihr das getan, dann ist das Pokémon auf der Karte anschließend zu euch gerichtet und schaut euch an. Wollt ihr nun weitere Pokémon prüfen, dann könnt ihr also die Monster, die euch auf der Karte angucken, überspringen und euch auf die Monster konzentrieren, die nicht zu euch gerichtet sind.

Dadurch vermeidet ihr die Gefahr, dass ihr bereits geprüfte Pokémon erneut prüft und könnt dadurch in kürzerer Zeit mehr Monster prüfen, was eure Chance erhöht, dass ihr dabei ein Shiny findet.

Wie das aussieht, seht ihr auch in dem Reddit-Beitrag des Nutzers:

Gibt es eine Einschränkung bei dem Trick? Wie ein weiterer Trainer in den Kommentaren anmerkt, funktioniert der Trick nur, solange ihr euch nicht bewegt. Solltet ihr euch in Bewegung setzen, dann bleibt die Blickrichtung der Pokémon auf die Stelle fokussiert, an der ihr euch befunden habt, als ihr den Fangbildschirm verlassen habt.

Wenn ihr an einer Stelle mit sehr vielen Pokémon seid und hier kurz verweilt, kann euch die Mechanik also eine gute Hilfe sein. Seid ihr jedoch schnell unterwegs, ohne zu rasten, dann ist die Wirkung dieser Mechanik also abgeschwächter.

Funktioniert der Trick bei allen Pokémon? Wie einige Kommentare in dem Beitrag anmerken, gibt es ein Pokémon, bei dem diese Mechanik nicht funktioniert. Hierbei handelt es sich um Nasgnet, das Gestein-Pokémon aus der 3. Generation. Dieses Monster guckt auf der Karte grundsätzlich Richtung Norden, egal ob ihr es bereits im Fangbildschirm geöffnet hattet, oder nicht.

Um diese Mechanik gut zu nutzen, benötigt ihr entsprechend auch viele Pokémon, die spawnen. Gerade in Events gibt es hierfür meistens gute Gelegenheiten. Wenn ihr wissen wollt, welche Events in den nächsten Wochen für euch im Spiel verfügbar sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im November 2024 in Pokémon GO.