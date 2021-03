Pokémon GO: Trainer fangen Shiny Mew – So geht die Forschung weiter

In Pokémon GO läuft seit ein paar Wochen die Mew-Forschung “Alle in einem … Nr. 151”. Erste Trainer fingen jetzt Shiny Mew und zeigen weitere Aufgaben der Spezialforschung.

Was ist das für eine Forschung? Am 22. Februar 2021 startete in Pokémon GO die Kanto Tour. Seit diesem Tag haben Trainer die Möglichkeit, an der Forschung “Alle in einem … Nr. 151” teilzunehmen. Die Besonderheit dieser Forschung ist die Begegnung mit Shiny Mew. Diese Variante erhält man nur über die Forschung.

Das ist neu: Bisher wusste man nur, wie Schritt 1 und Schritt 2 dieser Forschung aussehen. Eine der Aufgaben bezog sich darauf, dass man 30 Tage hintereinander ein Pokémon fangen muss. Jetzt, am 21. März, waren diese 30 Tage um. Erste Trainer berichten jetzt davon, welche Aufgaben ab Stufe 3 auf die Trainer warten und zeigen stolz ihr Shiny Mew.

Stufe 3 der Mew-Forschung – Welche Aufgaben kommen?

Das sind die neuen Aufgaben: Auf reddit zeigt Trainer jeremyzeroone alle 5 Aufgaben, die euch auf Seite 3 der Spezialforschung mit Shiny Mew erwarten.

Aufgabe Belohnung Erreiche Stufe 40 4.000 Sternenstaub Drehe 151 PokéStops 3x Rocket Radar Schließe 151 Feldforschungen ab 3 Super-Brutmaschinen Gehe 151 Kilometer 151 Hyperbälle Fange 1510 Pokémon 1x Rauch

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle 5 dieser genannten Aufgaben ab, dann erwarten euch drei Belohnungen: 1 Sternenstück, 1 Glücksei und eine Begegnung mit Shiny Mew.

Bereits nach dem dritten der vier Kapitel habt ihr also die Begegnung mit dem schillernden Mew erzielt. Vereinzelt konnten Trainer bereits die Begegnung auslösen und Mew fangen. Wie die Shiny-Form im Spiel aussieht, zeigt Trainer AlfalfaSensitive8225 auf reddit. Das Bild binden wir euch hier ein:

So sieht Shiny Mew in Pokémon GO aus

Wie geht es auf Stufe 4 weiter?

Das ist bekannt: Wie ihr das schon von anderen Forschungen kennt, ist auch bei der “Alle in einem … Nr. 151” die letzte Seite schon automatisch erledigt. Ihr schließt die 3 Aufgaben einfach durch Anklicken ab und erhaltet 3020 Sternenstaub (2x 1510) und 5.100 EP.

Als Stufenbelohnung erhaltet ihr 20 Mew-Bonbons, 3 Lade-TMs und ein Shiny-Mew-T-Shirt für euren Avatar. Diese Info stammt, genau wie der Screenshot mit Shiny-Mew, von Trainer AlfalfaSensitive8225 auf reddit.

Was ist eine Spezialforschung? In Pokémon GO gibt es verschiedene Arten von Forschungen. Feldforschungen bestehen aus einer Aufgabe und belohnen den Spieler dann nach dem Abschluss. Spezialforschungen sind meist über einen längeren Zeitraum angesetzt und bestehen aus mehreren Kapiteln, die jeweils mehrere Aufgaben haben. Oft sind die Belohnungen aus Spezialforschungen besonders und geben Trainern die Möglichkeit, seltene Pokémon zu fangen.

Was sind die Probleme der Forschung?

Das wird kritisiert: Viele Trainer berichten auf reddit und anderen Plattformen davon, dass sie noch lange nicht auf Stufe 3 angekommen sind. Das Problem sind Aufgaben, bei denen man eine Anzahl bestimmter Pokémon-Typen fangen muss. Zum Beispiel Drachen. Das war zwar während der Kanto-Tour noch recht einfach abzuschließen, doch wer zu dem Termin nicht fleißig spielte, hat es nun schwerer. Dabei sollte man stets die Augen offen halten, welche Pokémon gerade durch den Einsatz von Rauch spawnen.

Eine der problematischen Aufgaben von Aufgabe 3 vereinfachte Niantic kürzlich. Da muss man nun nicht mehr 151 einzigartige PokéStops drehen. Mit der Änderung kam man vor allem Trainern auf dem Dorf entgegen, die nur wenige PokéStops in der Umgebung haben.

Wie weit seid ihr aktuell mit der Mew-Forschung? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und dazu, welche Aufgabe ihr bisher am schwierigsten fandet.