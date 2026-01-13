Trainer finden kaum noch Monster in Pokémon GO, schimpfen: „Hat das Spiel komplett ruiniert“

Aktuell berichtet die Community von Pokémon GO darüber, dass sie kaum noch Monster findet. Offizielle Informationen dazu gibt es nicht.

Das Fangen von Monstern ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Aspekt des Spiels. Dabei können Trainer verschiedene Präferenzen haben. Während einige immer stärkere Exemplare sammeln, schmeißen sich andere lieber auf seltene Monster wie Shinys.

Aktuell gibt es viele Stimmen in der Community, die berichten, dass das Fangen von Monstern bei ihnen vor kurzem angepasst wurde und sich nun schwieriger gestaltet.

„Pokémon verlassen das Spiel vor den Spielern“

Was hat sich verändert? Wie Trainer auf Reddit berichten, wurde die Anzahl an Monstern, die bei ihnen in der Wildnis erscheint, stark angepasst. Während es vor kurzem noch wesentlich mehr Monster waren, wurde die Anzahl an Spawns in der Wildnis nun scheinbar stark reduziert.

Während diese vermeintliche Änderung bereits Trainer in größeren Städten betrifft, sind Trainer in kleineren Städten und ländlicheren Regionen davon noch stärker betroffen, da die Anzahl an wilden Monstern hier grundsätzlich schon geringer ist als in Großstädten.

Auch die Anzahl an Monstern, die während einer Rampenlicht-Stunde erscheint, ist laut mehreren Trainern davon betroffen. Ob auch die Anzahl an Spawns bei anderen Aktivitäten, beispielsweise bei einem Community Day, davon betroffen sein könnte, ist nicht bekannt.

Was sagt Niantic dazu? Bisher gibt es noch keine Informationen oder Statements von offizieller Seite dazu. Auch entsprechende Update-News, die auf eine Reduzierung der Spawns hinweisen, sind bisher nicht zu finden.

Ob es sich hierbei also nur um eine subjektive Meinung der Trainer handelt, um eine geplante Änderung oder einen Bug, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht final zu sagen.

Was sagt die Community dazu? Während es auch einige Trainer gibt, die berichten, dass sich die Anzahl bei ihnen nicht verändert hat, gibt es viele kritische Stimmen, die sich über die reduzierte Anzahl beschweren. Einige davon lauten:

„Letzte Woche wurde ich eine ganze Stunde lang von Botogel überschwemmt. Diese Woche gab es zunächst etwa 6 bis 8 Spawns, danach insgesamt 3 weitere Pokémon im Laufe der restlichen Stunde. Keine Mehrfach-Spawns, sondern 3 einzelne, vereinzelte Pokémon. Das macht mich wütend“, schreibt triple_heart bezüglich der Rampenlicht-Stunden.

„Ich habe mich gefragt, was mit all den Spawns in meiner Nähe passiert ist. Spieler auf dem Land hatten es ohnehin schon schwer, Spawns zu finden. Jetzt ist es fast unmöglich. Danke“, meint ClydeSheltonX

„Warum nur? Seit zehn Jahren bitten wir darum, das Spiel für Spieler aus ländlichen Gebieten zugänglicher zu machen. Das hier ist buchstäblich das Gegenteil davon. Es ist fast so, als wollten sie nicht, dass die Leute spielen“, kommentiert v3xxie

„Ja, das hat das Spiel komplett ruiniert in meiner kleinen Stadt. Wenn ich durch die ganze Stadt fahre, kann ich vielleicht 8 bis 10 Pokémon außerhalb der Rauch-Spawns fangen“, schreibt Ab47203

„Pokémon verlassen das Spiel vor den Spielern“, merkt aba_lancer sarkastisch an

Habt ihr in eurer Umgebung ähnliche Erfahrungen in den letzten Tagen gemacht? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Aktivitäten im Spiel in der nächsten Zeit auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.