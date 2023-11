Pokémon GO: Trainer fängt zum ersten Mal ein ganz besonderes Shundo nach jahrelangem Warten

In Pokémon GO gibt es Monster, die irre selten sind. Ein Trainer hat nun zum ersten Mal einen ganz besonderes Shundo gefangen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

In Pokémon GO gibt es Monster, die äußerst selten und schwer zu fangen sind. Noch beeindruckender ist es, wenn man ein Pokémon erwischt, das sowohl schillernd als auch mit perfekten Werten ausgestattet ist.

Seit 2016 hat ein leidenschaftlicher Pokémon GO-Fan auf diesen einen besonderen Moment gewartet. Ein Shundo, also ein schillerndes Exemplar mit perfekten IV-Werten – nun war der Zeitpunkt, an dem das Glück endlich zuschlug.

Im nachfolgenden Video zeigen wir euch die stärksten Angreifer aller Typen in Pokémon GO:

Trainer fängt zum ersten Mal besonderes Shundo

Welches Pokémon hat er gefangen? Der Spieler, der unter dem Namen „ItzOkii“ bekannt ist, teilte seine überraschende Erfahrung kürzlich in der Pokémon GO-Community auf Reddit. In einem Thread schrieb er: „Ich spiele seit 2016 ohne Shundo. Ich habe das über das Wochenende gefangen und ähm … Nun ja. Ich schätze, mein ganzes Glück hat sich die ganze Zeit nur aufgebaut. Gibt es überhaupt einen richtigen Namen dafür? Ich kann es immer noch nicht glauben.” Und nun hat er ein ganz besonderes Shundo gefangen, nämlich ein Shiny Shadow Lugia.

Hier könnt ihr den unglaublichen Fang sehen:

Wie reagiert die Community? Die Pokémon GO-Community zeigt sich begeistert von seinem seltenen Fund. Warum? Weil ein Shundo, ein Shiny Pokémon mit perfekten IV-Werten (100/100), eine der seltensten Kombinationen im Spiel ist.

Wir haben euch ein paar Kommentare der Community zusammengefasst:

CatchAmongUs schreibt: Crazy luck!

TrulyToasty: Glückwunsch, das ist ein episches erstes Shundo.

ExtemSauce: Omg shadow shundo. Lucky!

Es ist ein bemerkenswerter Fang, bedenkt man, dass Trainer oft jahrelang auf einen Shundo warten – so wie auch dieser Trainer – und manche leider nie eines fangen. Für diejenigen, die sich nicht mit den Feinheiten des Spiels auskennen, bedeuten diese perfekten IV-Werte, dass das gefangene Lugia in Bezug auf seine individuellen Werte die absolute Spitze darstellt.

ItzOkiis Erfolg ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass die Geduld und Ausdauer eines Trainers sich früher oder später auszahlen können. Sein außergewöhnlicher Fund bereichert nicht nur seine eigene Pokémon-Sammlung, sondern inspiriert auch die gesamte Community. Pokémon GO hält immer wieder erstaunliche Überraschungen bereit.

