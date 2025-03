Die Pokémon GO Tour brachte nützliche Abenteuer-Effekte ins Spiel, doch hat mich als langjährigen Spieler enttäuscht

Am Wochenende fand in Pokémon GO die große GO Tour 2025 statt. Trotz einiger Inhalte kam das Event bei MeinMMO-Autor Paul Kutzner nicht sehr gut an.

Am 1. und 2. März 2025 war es wieder soweit: mit der GO Tour 2025 fand das erste große Event des Jahres in Pokémon GO statt. Dieses ist, neben dem GO Fest und der GO Naturzone, eines von 3 großen Events, die im Spiel stattfinden. Während die GO Naturzone letztes Jahr erstmalig stattfand, sind die anderen beiden Events bereits seit Jahren dabei.

Trotz einiger Inhalte und sogar der Einführung von neuen Fusionen mit entsprechenden neuen Abenteuereffekten, gab es jedoch einige Punkte, die bei mir die Freude am Event gedämpft haben.

Viele Raids, wenig Fusionsenergie

Fusionsenergie für Kyurem: Mit dem Event wurde die Fusion für Kyurem freigeschaltet. Dabei mussten Raids absolviert werden, um die notwendige Fusionsenergie zu erhalten und damit die Fusion durchzuführen.

Die Anzahl an hier notwendigen Raids war jedoch recht hoch angesetzt. Pro Raid konnte zwischen 80 – 150 Fusionsenergie erhalten werden, von der 1.000 nötig sind, um eine Fusion durchzuführen. Selbst mit den vorab veröffentlichten Promo-Codes, die etwas Energie gebracht haben, mussten somit einige Raids durchgeführt werden.

Dies sorgte in Kombination damit, dass es keine gesonderten kostenlosen Raid-Pässe für das Event gab, dafür, dass ich recht schnell das Interesse daran verloren habe, die entsprechende Anzahl an Raids zu absolvieren.

Dies wird an Raid-Tagen meiner Meinung nach besser gemacht. Hier erhalten Trainer entsprechende kostenlose Raid-Pässe, wodurch die Motivation vieler Trainer auch höher sein dürfte, um Raids zu bestreiten.

Pokémon in der Wildnis und Rauch: Bei der GO Tour 2025 gab es wieder die stündlich wechselnden Habitate, die man aus solchen Events gewöhnt ist. Die Pokémon, die es in diesen Habitaten gab, waren für mich persönlich aber leider recht uninteressant.

Natürlich liegt das auch daran, dass ich schon, mit Unterbrechungen, seit 2016 Pokémon GO spiele und entsprechend einige Exemplare von starken Monstern in meinem Team besitze. Es hätte dem Event gutgetan, einige weitere Monster mit starken Entwicklungen mitzubringen. Dies hätte für zusätzliche Motivation bei mir gesorgt.

Trainer, die einen größeren Fokus auf das Sammeln der verschiedenen Monster setzen, konnten im Event immerhin noch neue kostümierte Pikachu und regionale Monster jagen. Da ich die regionalen Monster jedoch bereits in der Vergangenheit sammeln konnte und kostümierte Pikachu für mich keinen großen Stellenwert besitzen, gab es hier für mich nichts, was ich sammeln wollte.

Spieler, die noch nicht so viel Zeit im Spiel verbracht haben und noch nicht so lange dabei sind, können hiervon natürlich mehr profitieren und doch noch das eine oder andere starke oder seltene Monster ergattern, welches noch in ihrer Sammlung fehlt.

Auch die Nutzung von Rauch brachte, neben den kostümierten Pikachu-Varianten, leider nur Icognito hervor.

Shiny-Pokémon: Apropos Pokémon in der Wildnis: auch die Chance, einige Monster in ihren Shiny-Formen zu erhalten, war in dem Event nicht sonderlich hoch.

Während das in anderen Events, wie beispielsweise den Community Days, immer noch ein Argument ist, doch nochmal eine Runde mehr zu drehen, fiel das in der GO Tour 2025 leider flach.

Alles in allen konnte das Event bei mir persönlich also leider nicht so sehr punkten. Das mag bei Spielern, die bisher weniger Zeit im Spiel verbracht haben, anders sein. Und das ist so auch völlig in Ordnung. Schließlich ist es auch nicht leicht, jeden einzelnen Trainer in einem Event abzuholen und es allen gerecht zu machen.

Wie ist eure Meinung zum Event? Habt ihr es genossen, oder wurdet ihr auch eher enttäuscht? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.

Während das GO Fest das erste Event im neuen Monat darstellte, gibt es in den kommenden Wochen natürlich auch wieder viele weitere Events und Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Wenn ihr euch darüber einen Überblick verschaffen wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.