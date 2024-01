Pokémon GO: Niantic testet ab heute eine Änderung, die Raid-Fans zugutekommt

In Pokémon GO wird eine Änderung in den Raid-Stunden getestet. Worum genau es geht und für wen sich die Anpassung am meisten lohnt, erfahrt ihr hier.

Was ist eine Raid-Stunde? Raid-Stunden finden jeden Mittwoch von 18:00 bis 19:00 statt. Hierbei erscheinen in sehr vielen Arenen Raids, die meistens den besonderen Level-5-Raids entsprechen.Dies ist eine gute Gelegenheit, um in kurzer Zeit viele Raids zu absolvieren. Eine Übersicht über die Raid-Stunden im Januar findet ihr auch bei uns.

Um welche Änderung geht es? Bisher ist es so gewesen, dass zwischen dem Erscheinen des Eis, aus dem in einer Arena ein Raid entsteht, und dem Start des Raids eine Zeit von 60 Minuten liegt, der sogenannte Raid-Timer. Erst nach Ablauf dieses Timers ist der Raid aktiv und kann von euch bekämpft werden.

Niantic hat nun auf X angekündigt, dass die Anzahl der Raids während der Raid-Stunden im Januar testweise verdoppelt werden.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Mehr Raids in näherer Umgebung

Wie findet der Test statt? Wie und wo genau der Test stattfindet, hat Niantic nicht präzisiert. Sie haben lediglich angekündigt, dass der Test in sämtlichen Raid-Stunden im Januar an ausgewählten Orten weltweit stattfinden wird.

In der Vergangenheit hat Niantic Änderungen öfter mit sogenannten A/B-Tests durchgeführt. Hierbei werden Änderungen nicht bei allen Trainern, sondern nur bei einer gewissen Anzahl (A) veröffentlicht, und bei der restlichen Anzahl (B) nicht. Ob Niantic bei diesem Test erneut so vorgeht, ist noch nicht bekannt.

Für wen lohnt sich die Änderung? Wenn ihr viele Raids durchführt, kann sich diese Änderung für euch sehr lohnen. Denn damit könnt ihr innerhalb der Raid-Stunden in der näheren Umgebung an wesentlich mehr Raids teilnehmen und habt hierdurch auch die Möglichkeit, mehr Raid-Pokémon zu fangen.

Ob diese Änderung nach dem Test vollständig ins Spiel integriert wird und in welchem Umfang der Test stattfindet, ist bisher noch nicht genauer bekannt. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, informieren wir euch darüber.

Was sagt ihr dazu? Nehmt ihr an Raid-Stunden teil, oder bleibt ihr diesen eher fern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Eine Übersicht über die Events von Pokémon GO im Januar 2024 findet ihr bei uns natürlich auch.