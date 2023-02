Pokémon GO startet dieses Wochenende gleich 2 Events – Das erwartet euch

Am Samstag und Sonntag laufen in Pokémon GO zwei Events, zusätzlich zum Valentinstag 2023. Wir zeigen euch hier in der Übersicht, welche Inhalte euch erwarten.

Was ist los in Pokémon GO? Seit kurzer Zeit ist in Pokémon GO das Valentinstag-Event 2023 aktiv. Das bringt euch neue Shinys und besondere Begegnungen mit Monstern. Doch am Wochenende starten noch zwei weitere Events:

Samstag: Begrenzte Forschung mit Liebiskus

Sonntag: GO-Kampftag: Vulpix

In der Übersicht zeigen wir euch, welche Inhalte beide Events bringen. So könnt ihr leicht für euch entscheiden, ob sich das Mitmachen lohnt.

11. Februar: Begrenzte Forschung mit Liebiskus

Wann geht das los? Das Event läuft von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Was passiert da? Wenn ihr Fotoscheiben von PokéStops dreht, könnt ihr dort Feldforschungen erhalten, die speziell für das Event aktiviert werden. Als Belohnung für das Lösen dieser Aufgaben erhaltet ihr Begegnungen mit Liebiskus. Die Begegnungen können euch mit Glück auch Shiny Liebiskus bringen.

Wilde Pokémon: Passend zum Event der Begrenzten Forschung verändern sich die Pokémon, die ihr häufig in der Wildnis trefft. Das werden:

Flegmon*

Schlurp*

Miltank*

Liliep*

Barschwa*

Parfi*

Imantis

Mit Glück auch Mamolida*

(Pokémon, die mit einem *Stern markiert sind, könnt ihr mit Glück als Shiny treffen)

12. Februar: GO-Kampftag mit Vulpix (PvP)

Wann geht das los? Das Event beginnt ab Mitternacht am 12. Februar und ist bis 23:59 Uhr am 12. Februar aktiv.

Welche Boni gibt es?

Für Siege in der GO-Kampfliga erhaltet ihr viermal so viel Sternenstaub

Von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr am 12. Februar könnt ihr 20 Kampfsets (statt nur 5) bestreiten – Das entspricht 100 Kämpfen

Entwickelt ihr Vulpix während des Events, dann erlernt Vulnona die Attacke Glut

Boni von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Vulpix ist als Belohnungsbegegnung garantiert Alle Sieg-Belohnungen bei Premiumkämpfen sind Pokémon-Begegnungen Chance auf Shiny Vulpix erhöht



Welche Ligen sind aktiv? Während des Events könnt ihr an der Hyperliga und beim Love-Cup in der Superliga-Edition teilnehmen.

Befristete Forschung: Den ganzen Tag lang ist eine Befristete Forschung verfügbar. Als Belohnungen darin erwarten euch Erfahrungspunkte, Sonderbonbons, Begegnungen mit Vulpix und eine Top-Lade-TM.

Wie geht es weiter?

Das ist bekannt: In den nächsten Wochen steht bei Pokémon GO noch einiges an. Themen-Events, Rampenlicht-Stunden, Raid-Stunden, Boss-Wechsel und auch die große Hoenn-Tour 2023.

In unserer Übersicht für alle Events im Februar 2023 bei Pokémon GO seht ihr alle Ereignisse auf einen Blick. So könnt ihr euch schon mal die Termine im Kalender markieren und entsprechende Tage freihalten.

Werdet ihr an beiden Wochenend-Events teilnehmen oder sprechen euch die Inhalte nicht an?