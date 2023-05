Pokémon GO startet Kampftag am Sonntag, doch die Forschung dazu kostet 1 €

In Pokémon GO steht der nächste Kampftag an. Was das Event mitbringt und was in der 1-Euro-Forschung steckt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Die Kampftage finden regelmäßig in Pokémon GO statt und legen einen Fokus auf die PvP-Liga. Der nächste nennt sich “GO-Kampftag: Sternenstaub”.

Wann läuft der Kampftag? Der Kampftag findet am Sonntag, den 14. Mai 2023 von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr Ortszeit statt.

Was bringt der Kampftag? Der Hauptbonus besteht darin, dass ihr während des Events 20 Kampfsets à 5 Kämpfe absolvieren könnt, anstatt nur die regulären 5, die am Tag erlaubt sind.

Das bedeutet: Euch stehen 100 Duelle zur Verfügung, um euch durch die Kampfliga zu schlagen. Hier findet ihr Profi-Tipps, wie man in der Kampfliga erfolgreich wird.

Zudem bekommt ihr vierfachen Sternenstaub als Belohnung für jeden Einzel-Sieg (gilt allerdings nicht für das gesamte Kampfset und wird auch nicht mit dem dreifachen Sternenstaubbonus der Meisterliga-Rotationswochen verbunden. Es bleibt also beim vierfachen Staub pro Sieg.)

Zu guter Letzt wird es auch eine zusätzliche Forschung geben. Doch die stimmt einige Trainer gerade unglücklich.

Neue Forschung soll einen Euro kosten – was steckt drin?

Was ist das für eine Forschung? Es handelt sich um eine befristete Forschung, die man bereits jetzt für 0,99 Euro im In-Game-Shop von Pokémon GO kaufen kann. Laut Ankündigung dreht sie sich um das Kämpfen und soll eine große Menge an Sternenstaub bringen.

Seitdem die Forschung im Shop ist, ist allerdings klar, dass es sich hierbei um genau 25.000 Sternenstaub handelt. Sie bringt zudem 3 Sonderbonbons sowie 1 Sternenstück. Der genaue Ablauf der Forschung ist derweil noch nicht bekannt, sondern wird erst am 14. Mai verfügbar sein.

Allerdings wundern sich einige Trainer über die Forschung. Denn die letzten Kampftag-Forschungen, etwa zum GO-Kampftag: Viktor in der aktuellen Season, sowie die beiden Forschungen zu den Kampftagen in der Saison “Mysteriöse Wünsche” kosteten zum einen nichts, und brachten zum anderen auch noch Boni wie Avatar-Artikel oder eine Top-Lade-TM.

Ihr braucht starke Pokémon für das PvP? Sucht nach Crypto-Pokémon:

In einem Post zu dem Thema im Pokémon-GO-Subreddit zeigen sich Trainer kritisch:

“Für Sternenstaub zahlen ist lächerlich, keine Pokémon-Begegnung? Oder ein gefeaturetes Pokémon für Siege? Das ist verrückt.” (via reddit).

“Als sie das am Anfang der Season bekanntgaben, dachte ich, das wird eine sehr große Menge Sternenstaub. Aber nur 25k ist lächerlich”, meint ein anderer (via reddit).

“Nur 25k? Das ist es nicht wert.” (via reddit).

Wichtig: Das Ticket ist für den Kampftag an sich nicht nötig. Die zusätzlichen Kampfsets sowie den vierfachen Sternenstaub pro Sieg bekommt man auch, wenn man das Ticket nicht kauft.

Ist der Kampftag was für euch, oder spart ihr euch die PvP-Aspekte des Spiels eher? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Ansonsten steht in Pokémon GO aktuell das Event rund um Candela und Team Wagemut an.