Pokémon GO startet morgen GO Kampftag mit Menki und dieser befristeten Forschung

In Pokémon GO läuft am 18. Juni der GO Kampftag mit Menki. Dazu gibt es besondere Boni, eine befristete Forschung und eine besondere Attacke für Rasaff. Wir zeigen euch alle Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Der GO Kampftag gehört mit zu den Events aus der 11. Saison der GO-Kampfliga. Der Kampftag ist einen Tag lang aktiv, bringt euch Sternenstaub-Boni und dazu eine bekannte Attacke, die Rasaff erlernen kann.

Wir zeigen euch in der Übersicht die befristete Forschung, die Boni und alles, was ihr zum Kampftag im Juni wissen müsst.

Kampftag mit Menki – Alle Inhalte

Wann geht es los? Der Kampftag startet direkt um Mitternacht am Samstag, dem 18. Juni. Er ist aktiv bis 23:59 Uhr. Ab Sonntag ist das Event also vorbei. Die Uhrzeiten gelten als Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Ihr erhaltet die vierfache Menge an Sternenstaub für Siege. Dazu könnt ihr in der Event-Zeit 20 statt 5 Kampfsets bestreiten. Insgesamt sind das 100 Kämpfe.

Welche Ligen sind aktiv? Während des Kampftags laufen die Meisterliga und der Fossil-Cup.

Von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Während dieses Zeitfensters ist Menki die garantierte Pokémon-Begegnung bei Belohnungen in der Kampfliga. In jedem der Kampfsets ist die erste Belohnung bei Standard-Kämpfen eine Pokémon-Begegnung. Die Belohnungen für die zweiten bis fünften Siege ändert sich nicht.

Bei Premium-Kämpfen belohnen euch alle Siege eines Kampfsets mit Pokémon-Begegnungen.

Entwickelt ihr Menki während des dreistündigen Zeitfensters oder bis zu zwei Stunden danach (also spätestens um 15:59 Uhr), dann erlernt Rasaff die Lade-Attacke Kreuzhieb.

Befristete Forschung zum GO Kampftag am 18. Juni

Wie lange geht das? Ihr habt den ganzen Tag lang Zeit, die befristete Forschung zu lösen.

Aufgabe Belohnungen Kämpfe gegen einen anderen Trainer

in der Superliga 7.500 EP Kämpfe 10-mal einen anderen Trainer

in der Superliga 7.500 EP Nutze 10 sehr effektive

Lade-Attacken 7.500 EP Nutze 10 Power-Ups bei

Pokémon 7.500 EP

Belohnungen: Habt ihr alle Aufgaben erfüllt und euch die einzelnen EP-Belohnungen abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 3 Sonderbonbons, 1 Top-Lade-TM und Handschuhe im „Saida“-Stil für euren Avatar.

Die Kämpfe gegen einen anderen Trainer in der Superliga könnt ihr zum Beispiel im Fossil-Cup durchführen.

Wie gefällt euch das Event? Freut ihr euch auf die PvP-Kämpfe und Belohnungen oder hättet ihr euch andere Inhalte gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

