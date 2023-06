Pokémon GO: 10 starke Pokémon für das GO-Kampfwochenende: Turner

Am 01. und 02. Juli 2023 läuft in Pokémon GO das Kampfwochenende: Turner. Alle Boni und starke Monster zeigen wir euch hier.

Was ist das für ein Event? Kampfwochenenden in Pokémon GO zeichnen sich dadurch aus, dass viel mehr Matches in der Kampfliga abgeschlossen werden können. Dazu gibt es besondere Boni, die ihr für die PvP-Kämpfe bekommt.

Auch die Events im Juli von Pokémon GO bieten Kampfwochenenden. Dieses Mal steht das Kampfwochenende im Zeichen von “Turner”, einem Arenaleiter aus Pokémon Schwarz & Weiß.

tl;dr Am 01. und 02. Juli 2023 findet das Kampfwochenende: Turner in Pokémon GO statt.

Es gibt verschiedene Boni für PvP-Kämpfe, wie mehr Kampfsets pro Tag und erhöhten Sternenstaub.

Es gibt eine kostenlose befristete Forschung und zusätzliche kostenpflichtige Forschungsaufgaben.

Es kann in zwei Ligen gekämpft werden: Premier-Cup der Meisterliga und Einzeltyp-Cup der Superliga.

Weiter unten werden 10 starke Pokémon für jede der beiden Ligen vorgestellt.

Wann läuft das Kampfwoche? Es startet am Samstag, den 01. Juli 2023 um 00:00 Uhr und endet am 02. Juli um 23.59 Uhr.

Das Kampfwochenende zählt zur Season “Verborgene Edelsteine”, die aktuell läuft:

Was sind die Boni? Die folgenden Boni könnt ihr nutzen:

20 statt 5 Kampfsets pro Tag möglich – ergibt 100 Kämpfe pro Tag.

4 Mal so viel Sternenstaub als Kampf-Belohnung (Ausnahme: Belohnung am Ende eines Kampfsets).

Eine kostenlose befristete Forschung, bringt Accessoire im Stil von Turner

Garantierte XL-Sonderbonbons für den zweiten Sieg in einem Kampfset (für Trainer ab Level 31)

Garantierte Sonderbonbons für den zweiten Sieg in einem Kampfset (für Trainer bis Level 30)

Mehr Sternenstaub für Basisbelohnungen aus Siegen

Zusätzliche, kostenpflichtige befristete Forschung für einen Euro Aufgaben unter anderem 50 Kämpfe in der Kampfliga Bis zu 30.000 Sternenstaub als Belohnungen Weitere Belohnungen: Sternenstück, 3 Sonderbonbons, 3 XL-Sonderbonbons



Welche Ligen laufen? Ihr könnt am Wochenende in zwei Ligen antreten:

Premier-Cup der Meisterliga

Einzeltyp-Cup unter Superliga-Regeln

Im Folgenden findet ihr einige Pokémon, die eure Teams für das Kampfwochenende verstärken können.

10 starke Pokémon für den Premier-Cup der Meisterliga

Was sind die Regeln? Im Premier-Cup der Meisterliga gibt es kein Limit für WP, allerdings dürfen keine legendären Pokémon, Mysteriöse oder Ultrabestien teilnehmen.

Mithilfe der Rankings der Plattform PvPoke, die auf Simulationen der Liga basieren, zeigen wir euch hier die 10 stärksten Pokémon der Meisterliga-Premier.

Bedenkt: Reine Stärke reicht nicht aus, ihr solltet Teams zusammenstellen, um möglichst viele Gegnertypen abzudecken.

Pokémon Moveset Dragoran Feuerodem + Drachenklaue + Kraftkoloss Florges Feenbrise + Säuselstimme + Mondgewalt Maxax Konter + Breitseite + Nachthieb Relaxo (Crypto) Schlecker + Bodyslam + KRaftkoloss Garados (Crypto) Feuerodem + Nassschweif + Knirscher Knakrack Lehmschuss + Erdkräfte + Wutanfall Metagross Patronenhieb + Sternenhieb + Erdbeben Ursaluna Tackle + Pferdestärke + Eishieb Mamutel Pulverschnee + Lawine + Pferdestärke Stalobor Lehmschuss + Schlagbohrer + Steinhagel

10 starke Pokémon für den Einzeltyp-Cup in der Superliga

Was sind die Regeln? Im Einzeltyp-Cup der Superliga dürfen nur Pokßémon mit maximal 1.500 WP und einzelnen Typen antreten. Also ein Feuer-Monster ist okay, ein Feuer-Kampf-Monster geht nicht. Zudem sind einige andere Monster gebannt.

Auch hier zeigen wir euch die 10 besten Monster laut Rankings von PvPoke.

Pokémon Moveset Machomei (Crypto) Konter + Kreuzhieb + Steinhagel Muntier Konter + Bodyslam + Dampfwalze Maschock (Crypto) Karatschlag + Kreuzhieb + Wuchtschlag Woingenau Konter + Rückkehr (nur erlöstes Pokémon) + Spiegelcape Maxax Konter + Breitseite + Nachthieb Registeel Zielschuss + Fokusstoß + Blitzkanone Legios Konter + Kraftkoloss + Vielender Dragonir Feuerodem + Nassschweif + Bodyslam Pinsir (Crypto) Zornklinge + Nahkampf + Kreuzschere Lauchzelot Konter + Laubklinge + Kraftkoloss

Ihr wollt generell besser im PvP von Pokémon GO werden? Hier findet ihr die Tipps von Profis zur Kampfliga in Pokémon GO.