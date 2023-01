Pokémon GO: Ab morgen wird eine starke Mega-Entwicklung teurer – Beeilt euch und macht sie heute

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Wenn ihr Mega-Brutalanda noch herausfordern wollt, um die nötige Energie zu kriegen: Hier findet ihr die besten Konter gegen Mega-Brutalanda in Pokémon GO.

Grundsätzlich ist Mega-Brutalanda auch nur noch bis zum 18. Januar in den Mega-Raids vertreten. Dann wird es von einem anderen Monster abgelöst. Allzu viel Zeit bleibt also sowieso nicht mehr, sich den starken Drachen-Angreifer zu sichern.

Insofern lohnt es sich, die erste Mega-Entwicklung von Brutalanda so günstig wie irgend möglich durchzuführen, denn danach benötigt man nicht mehr so viel Mega-Energie. Das ist vor allem deswegen nützlich, weil Mega-Raids in der Regel nur mit vielen Trainern geschafft werden können.

Was ändert sich? Wer aktuell Brutalanda zu Mega-Brutalanda entwickeln möchte, braucht dafür 200 Mega-Energien. Das wird so aber nicht bleiben.

In Pokémon GO endet heute das „Funkelnde Fantasie”-Event. Neben den Boni sollte man heute vor allem noch eine Mega-Entwicklung ausnutzen.

