Pokémon GO hat wohl ein Star-Pikachu-Problem und Spieler fordern eine Lösung

Am vergangenen Wochenende lief in Pokémon GO das große GO Fest. Doch jetzt im Anschluss fordern die Spieler eine Kompensation von Niantic. Denn die Entwickler hätten eine der Aufgaben nicht klar genug kommuniziert.

Was ist das für ein Problem? Am 17. und 18. Juli lief das GO Fest in Pokémon GO. Eine große Feier mit vielen seltenen Spawns, Spezialforschungen, legendären Raids und mehr. Zu den Inhalten gehörte es auch, eine “Band” zusammenzustellen, um es mit dem Melodie-Pokémon “Meloetta” aufnehmen zu können.

Spieler konnten ein Ticket für das Event kaufen und sich damit eine Spezialforschung freischalten. Beim Lösen der Forschung mussten sie sich zwischen Belohnungen entscheiden. Darunter auch “Pop Star Pikachu” und “Rock Star Pikachu”. Spieler sagen, dass Niantic in Bezug auf die Elektro-Pokémon nicht deutlich genug war (via Dexerto.com).

Es heißt, Niantic habe nicht klar genug kommuniziert, dass man die Pikachu mit den besonderen Kostümen nur am ersten Tag des Events mit Schnappschüssen finden konnte. Spielern gingen dadurch einige Begegnungen und Fänge der besonderen Pokémon verloren.

Kommunizierte Niantic nicht klar genug?

Das sagen Spieler: Auf der Plattform reddit ist ein Post in den letzten Stunden stark gewachsen. Spieler H4TM7N fordert: “Niantic, macht das Chaos um Pikachus Rock/Pop wieder gut”. Der Thread wird auf reddit mit über 440 Beiträgen stark kommentiert. Viele Spieler erklären, dass sie am ersten Tag nur ein Rock-/Pop-Star-Pikachu fingen und an Tag 2 weitere fangen wollten.

H4TM7N schreibt (via reddit.com): “Seit dem GO Fest habe ich viele Beiträge darüber gesehen, dass Trainer keine zusätzlichen Pikachu bekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Kommunikation von Niantic besser sein könnte. Es wird nicht gesagt, dass die Forschung an Tag 1 abgeschlossen sein muss, um die Überraschung zu bekommen.”

In der Ankündigung von Niantic zu den besonderen Pikachu steht: Schließt diese Spezialforschung ab, um Belohnungen wie eine Begegnung mit einem Mysteriösen Pokémon, ein T-Shirt und eine exklusive Pose für euren Avatar zu erhalten! Vergesst nach Abschluss der Spezialforschung nicht, einen Schnappschuss zu machen – eine Überraschung erwartet euch! Quelle: PokémonGOLive.com

Selbst wenn man bedenkt, dass diese zitierte Ankündigung unter dem Bereich von “Tag 1” steht, dann wäre es laut H4TM7N eine befristete Forschung und keine permanente, erklärt er.

Andere schreiben dazu:

“Ich wünschte, sie würden das zusätzliche Pikachu einfach in einer Spezialforschung vergeben und nicht mit Schnappschüssen herumärgern” (via reddit.com)

“Da es nur durch das Abschließen am Wochenende zu erhalten war, hätte es im Reiter ‘Heute’ stehen müssen. Sehr schlechte Kommunikation” (via reddit.com)

“Ich wusste auch nicht, dass man an Tag 1 fertig sein MUSS. Es gab so viel, um das man im Überblick behalten musste. Darum bekamen mein Mann und ich nur eins und keine zusätzlichen zum Handeln. Ich war verwirrt darüber, dass dies an die Spezialforschung gebunden war und nicht die zeitbegrenzte Forschung” (via reddit.com)

“Viele Spieler dachten, dass GoFest war ein 2-Tage-Ereignis – beendeten ihre Forschung am Sonntag. Verlieren beide Tage die Pikachu-Schnappschüsse. Ich las all das Werbematerial, und dieses subreddit und ich verpasste [die Information] auch. So war ich sehr schlecht informiert […]” (via reddit.com)

Anmerkung: In einem anderen Blog-Post erklärte Niantic deutlicher, wann welche Pokémon durch Schnappschüsse erscheinen (via PokémonGOLive.com):

Macht während des Event-Zeitraums am Samstag einen Schnappschuss, sobald ihr die Spezialforschung abgeschlossen habt. Daraufhin erscheint ein wildes Star-Pikachu oder Rocker-Pikachu – je nachdem, welches ihr zuvor ausgewählt habt.

Macht während des Event-Zeitraums am Sonntag einen Schnappschuss, sobald ihr die Spezialforschung abgeschlossen habt. Daraufhin erscheint ein wildes Guardevoir oder Libelldra mit Meloetta-Hut – je nachdem, welches ihr zuvor ausgewählt habt.

Was wäre die Lösung? Unter anderem liest man als Lösungsvorschlag, dass die Entwickler doch ein eintägiges Event veranstalten sollen, bei dem alle qualifizierten Spieler erneut die Rock-/Pop-Star-Pikachu fangen können.

Die Entwickler von Niantic haben sich dazu allerdings bisher noch nicht geäußert.

Seid ihr auch enttäuscht davon, dass es die besonderen Pikachu nur an einem Tag gab und Niantic das nicht klar kommunizierte, oder sind euch diese Pokémon egal? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO, wie ihr zu dem Thema steht und ob ein zusätzlicher Event-Tag als Entschädigung nötigt ist.