Spieler weigert sich, auch nur einen Cent in Pokémon GO zu stecken, besitzt trotzdem über 10.000 Münzen

Ein besonders sparsamer Trainer hat es geschafft, über 10.000 Münzen in Pokémon GO zu sammeln, und das ohne Echtgeld in das Spiel zu investieren. Die Community staunt jedoch über etwas ganz anderes.

Wie hat der Spieler 10.000 Münzen gesammelt? Der Trainer Mediocre_Station_835 beweist der Community von Pokémon GO mit einem Screenshot auf Reddit, dass er aktuell genau 10.052 Münzen im Spiel besitzt. Das Beeindruckende daran: Er hat keinen einzigen Cent in die App gesteckt und alle Münzen selbst erspielt. Er nennt es seine „größte Free2Play-Errungenschaft”.

Die Münzen habe er sich allein durch Arenen verdient, und das laut eigener Aussage auch „nur” in rund 200 Tagen. Allerdings habe er seit 3 Jahren beinahe jeden Tag seine 50 Münzen verdient.

10.000 Münzen zu verdienen ist nicht so beeindruckend, wie ein anderer Skill des Spielers

Worüber staunt die Community? Während 10.000 Münzen eine beeindruckende Summe sind, von denen viele Spieler anhand der Reaktionen auf Reddit nur träumen können, halten sie andere Dinge für viel heftiger. Das Verdienen der Münzen ist eine Sache. Was viel schwieriger sei, ist das Sparen.

Als Antwort auf einen Spieler, der die Münzen nicht sparen könnte, weil er mehr Platz für noch mehr Pokémon benötige, schreibt der Sammler, dass er insgesamt „nur” Platz für 850 Pokémon besäße. Und damit hätte er noch 100 freie Plätze.

„Auf 10.000 Münzen sitzen zu bleiben und nur Platz für 850 Pokémon zu haben, ist absolut wild für mich”, schreibt Botorfobor. Der Sammler erklärt jedoch, dass er aus seiner Sicht nicht verstehen kann, tausende von „unnötigen” Pokémon zu behalten, die im Gameplay nicht einsetzbar seien. Er begründet diese Einstellung mit „Qualität über Quantität”.

Wie sehen die Konten der anderen Spieler aus? Die Community erkennt an dem Beispiel des Spielers, dass ihre eigenen Mühen, ihre Münzen zu sparen, gar nicht so toll sind, wie sie zunächst dachten:

„Ich habe mir 600 angespart und dachte, das wäre gut”, schreibt Ok-Butterfly1512.

„Wirklich? Hier? Direkt vor meinen 125 Münzen?”, beschwert sich custodial_art.

„Ich find 50 schon schwer und der Junge hat einfach 10.000”, sagt Large_Ad428.

Ein Spieler fragt explizit nach Tricks, um schnell durch Arenen an Münzen zu gelangen. Zusammengefasst erklärt der Sammler, dass man sich nur auf die Arenen fokussieren sollte, die bereits dem eigenen Team angehören, um Zeit zu sparen.

Das funktioniert jedoch nur, weil er im Alltag viel Auto fährt und dementsprechend viel herumkommt. Es könnte jedoch trotzdem ein guter Tipp für Spieler sein, die in Städten leben oder an Orten, wo viele Arenen vorkommen.

Ein anderer Trick aus der Community sorgte bei einem Spieler für Verwirrung. Der stieß nämlich im Spiel auf eine ganz merkwürdige Route, die so verschnörkelt ist, dass sie einem Tangela ähnelt: Trainer findet „Spaghetti-Route“ in Pokémon GO, entpuppt sich als bewährte Strategie der Community