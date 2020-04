In Pokémon GO gibt es eine große Änderung bei den Arenen. So kann man nun Raids und Kämpfe aus größerer Entfernung machen. Wir zeigen euch die Auswirkungen.

Was wurde genau geändert? Der Radius, in dem man Arenen anklicken kann, wurde verdoppelt. Das heißt, dass ihr auf deutlich weiterer Entfernung an Arenen rankommt und sie bekämpfen könnt.

Dies soll der erste Schritt in Richtung Raids von Zuhause sein, die Niantic bereits angekündigt hat.

So wirkt sich der große Arena-Radius aus

Das muss man über die Änderung wissen: Ihr erkennt nicht, ob ihr dicht genug an einer Arena dran steht. Der Radius auf eurer Map ist also noch gleich groß, doch ihr könnt die Arenen auf weiterer Entfernung anklicken.

Schaut also nach, ob Arenen, die in eurem direkten Umfeld liegen, plötzlich von Zuhause erreichbar sind.

Arenen sind aus weiterer Entfernung erreichbar

Warum gibt es diese Änderung? Niantic möchte damit das Spielen von Zuhause erleichtern. In einer Ankündigung erklärten sie, dass man bald Raids von Zuhause aus machen kann und dies sei der erste Schritt dazu. Nun können nämlich schon deutlich mehr Spieler von Zuhause aus an Arenen kommen.

Diese Änderung gewährt auch Sicherheitsabstand beim Raiden draußen. Sollten dort nämlich Raids stattfinden, dann kann man immerhin noch weit genug auseinander stehen.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Niantic hat diverse Maßnahmen ergriffen, damit ihr Pokémon GO auch von zu Hause spielen könnt.

Kommen noch mehr Änderungen? Die Anpassung des Arena-Radius ist nur temporär und soll nicht dauerhaft verfügbar sein. Niantic arbeitet aktuell daran, dass weitere Anpassungen das Raiden von Zuhause erleichtern soll.

Wie kommt die Anpassung an? Viele Trainer zeigen sich nicht beeindruckt davon. Sie wohnen nicht dicht genug an einer Arena, um davon zu profitieren. Andere Spieler beklagen sogar, dass man doch auch PokéStops auf weitere Entfernung drehen können sollte.

Immerhin könnte man sich ein dickeres Polster an Pokébällen ansammeln und gegen den Mangel vorgehen. Es gibt sogar Berichte davon, dass Arenen durch diese Änderung verbuggt scheinen. Kämpfe brechen ab und funktionieren nicht mehr richtig.