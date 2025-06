Pokémon GO: 10 spannende Pokémon, die ihr in der neuen Season fangen solltet

In Pokémon GO startet eine neue Season. Wir schauen uns einige der Highlights an. Welche Pokémon sollte man fangen?

In Pokémon GO hat die neue Season „Wonnige Tage“ begonnen.

Sie startete am 3. Juni um 10:00 Uhr und läuft nun knapp drei Monate lang. Jede Menge Zeit, um viele Pokémon zu fangen. Doch welche lohnen sich besonders?

Aus der Ankündigung der Season lassen sich schon einige Highlights heraussuchen. Wir schauen uns deshalb ein paar Pokémon genauer an: Welche solltet ihr besonders auf dem Schirm haben?

Zacian und Zamazenta – Kronenform

Zacian und Zamazenta sind schon seit längerem in Pokémon GO unterwegs, doch die Kronenformen erscheinen dieses Jahr erstmals im Spiel. Sie werden, nach aktuellem Stand, zu den besten Pokémon in der PvP-Meisterliga gehören.

Sie beide erscheinen beim GO Fest in ihrer speziellen Kronenform, in Raids. Aus diesen Raids könnt ihr die benötigte Energie bekommen, um die Form der Monster zu wechseln.

Voldi und Bellektro

Der kleine Elektro-Hund stammt aus den Pokémon-Spielen Schwert und Schild. Wenig überraschend gehört er auch dem Elektro-Typen an.

Während Voldi vor allem mit Niedlichkeit punktet, ist seine Entwicklung Bellektro vor allem füpr sein Tempo bekannt: Laut Pokédex ist es in der Lage, durch Elektrizität seine Beine zu verstärken und so schnell und lange zu Rennen.

Bei beiden sollte man wohl nicht mit Top-Angreifern rechnen. Aber: Hier können Sammler sich auf was Neues freuen.

Voldi, Bellektro und Nigiragi

(Bildquelle: pokemongo.com)

Nigiragi

Auch bei Nigiragi sollte man wohl nicht auf große Angriffsfähigkeiten hoffen, doch das Drache-Wasser-Pokémon ist ebenfalls was für Sammler.

Denn Nigiragi hat drei verschiedene Formen: Die hängende, die gebogene und gestreckte Form. Auch hier kann mal also ordentlich sammeln.

Hisui-Dressella

Dressella im neuen Trailer

Dressella ist als Entwicklung von Lilminip schon im Spiel, die Hisui-Form fehlt allerdings noch. Hisui-Dressella bringt die Typen-Kombination Pflanze und Kampf mit.

Schaut man auf die bisherigen Hisui-Formen, ist es wohl wahrscheinlich, dass wir Hisui-Dressella nicht entwickeln, sondern in Raids fangen müssen.

Miniras

Miniras ist ein Drache, der sich erst zu Mediras, dann zu Grandiras weiterentwickelt. Grandiras ist ein Drache-Kampf-Pokémon, das zu den „Pseudo-Legendären“ Pokémon gehört: Monster, deren Werte so stark sind, dass sie eigentlich schon legendär sein müssten.

Andere Monster aus dieser Reihe sind beispielsweise Dragoran, Trikephalo, Knakrack und Ähnliche. Diese Monster verbindet in Pokémon GO auch, dass sie lange Zeit sehr selten waren – wie auch Miniras.

Das ändert sich nun aber, da es einen eigenen Community Day am 21. Juni in Pokémon GO bekommt. Da könnt ihr es also in rauen Mengen fangen – und euch auch das Shiny sichern!

Gierspenst

Das kleine Münz-Pokémon erschien vor einiger Zeit überraschend in Pokémon GO, mit einem besonderen Debüt und vor allem einer besonderen Fang-Weise. Es ist nicht leicht zu bekommen, und seine Entwicklung Monetigo ist noch komplizierter.

Inwieweit es in dieser Season in den Vordergrund gestellt wird, ist noch unklar, aber es fällt auf, dass es im Trailer zu sehen ist. Außerdem tauchen seine goldenen PokéStops in den Season-Grafiken auf.

Einige Spieler vermuten, dass es als Pokémon #999 eine Rolle beim diesjährigen Pokémon-GO-Geburtstag spielt. Das würde Sinn ergeben, feiern wir doch den neunten Geburtstag des Spieles.

Lunala

Lunala im neuen Trailer

Ebenfalls unklar ist noch, wie Lunala diese Season eingebunden wird, aber es taucht am Ende im Trailer auf. Dieses Pokémon konnte man sich bisher nur sehr begrenzt holen, indem man ein Cosmog zu Lunala entwickelt – und das kriegte man auch nur selten.

Der Trailer deutet nun an, dass wir eine neue Chance auf Lunala bekommen. Diesmal vielleicht in Raids?

Arktos mit Spezialhintergrund

Dieses Pokémon dürften viele von euch schon haben. Aber wenn nicht, kriegt ihr es jetzt ziemlich einfach: Der kostenlose GO Pass im Juni bringt euch ein Arktos als Belohnung auf Stufe 100. Es bringt sogar einen Spezialhintergrund mit, falls ihr einen besonderen Sammel-Anreiz braucht.

Arktos ist ein legendäres Eis-Pokémon der ersten Generation, das viele Fans hat. Falls es euch noch fehlt, geht sicher, dass ihr den GO Pass im Laufe des Monats abschließt.

Weitere interessante Pokémon: Neben den bisher genannten gibt es noch ein paar weitere Highlights, die wir euch hier Schnelldurchlauf aufführen.

Nach Gigadynamax-Gortrom kommen auch Liberlo und Intelleon in ihren Giga-Formen ins Spiel. Die könnt ihr euch schnappen, wenn ihr genug Mitspieler habt – denn Gigadynamax-Monster zu besiegen ist verdammt schwierig. Immerhin geht das jetzt auch aus der Ferne.

Apropos Gigadynamax: Dem Trailer zufolge können wir wohl mit einer Gigadynamax-Rückkehr von Lapras rechnen.

Mähikel erscheint weltweit beim GO Fest, wenn man ein Ticket hat. Das gab’s bislang nur bei Safari-Events.

Auch Clavion taucht für Ticketinhaber beim GO Fest auf. Das gab’s bislang nur in Frankreich.

Und zu guter Letzt könnt ihr beim GO Fest auch Volcanion fangen – mit Ticket.

Einige Pokémon wurden somit schon bekannt gegeben, aber wir gehen fest davon aus, dass im Verlaufe der Season weitere interessante Pokémon und Debüts im Spiel erscheinen werden. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden! Und wenn ihr wissen wollt, was jetzt unmittelbar als Nächstes dran ist: Hier sind alle Events in Pokémon GO im Juni 2025.