In Pokémon GO scheint es bald Shiny-Nachwuchs zu geben. Es wurden 3 weitere Shiny-Formen von Formeo gefunden. Besonders interessant: Diese Formen gab es zuvor in keinem Konsolenspiel zu fangen.

Um diese Formen geht es: Die Normal-Form von Formeo gibt es bereits als Shiny zu fangen. Alle anderen Formen, also die Sonnen-, Schnee- und Regen-Form, sind noch nicht im Spiel zu finden.

Generell gibt es diese Shinys in keinem der bisherigen Pokémon-Spiele. Lediglich in Pokémon-Home, dem Cloud-Service von Pokémon, gibt es diese 3 Formen zu ergattern.

Nun sind alle 3 Shiny-Formen auch in den Spieldateien von Pokémon GO aufgetaucht. Das heißt zwar noch nicht, dass sie schon bald kommen, doch Niantic kann quasi nur einen Schalter umlegen und die 3 Shiny erscheinen im Spiel.

Shiny Formeo durch neues Event ins Spiel?

Wann könnten die Formeo kommen? Die 3 neuen Shiny-Formen sind ein Aushängeschild von Pokémon Home. Der Cloud-Service wurde bereits vor Monaten für Pokémon GO angekündigt, doch bisher klappt die Verbindung der beiden Plattformen noch nicht.

Spieler mutmaßen nun, dass diese Verbindung bald bevorsteht und Niantic das mit einem Event rund um Shiny Formeo feiern könnte. Solch ein Event gab es beispielsweise auch beim Release von Let’s GO Evoli/Pikachu. Damals erschienen vor allem Evoli und Pikachu vermehrt in der Wildnis. Ähnlich könnte es jetzt mit Formeo sein.

Wann und ob diese Verbindung zwischen Pokémon GO und Pokémon Home funktionieren wird, ist aber bisher nicht bekannt.

So sehen die Shinys von Formeo aus.

Hier sehen Trainer Schwierigkeiten: Formeo ist ein Pokémon, was ans Wetter gebunden ist. Je nach Wetterlage im Spiel erscheint eine andere Form in Pokémon GO.

Regen und Sonne haben wohl fast alle Regionen auf der Welt, doch das Schnee-Formeo lässt die Trainer bereits jetzt schwitzen. Vor allem in südlichen Regionen, in denen es eigentlich das ganze Jahr über nicht schneit, könnte das Schnee-Formeo für Probleme sorgen. Wie soll man das Monster finden, wenn es im Spiel nie schneit?

Das Schnee-Formeo gibt es zwar auch bei Nebel im Spiel, doch das ist die mit Abstand seltenste Wetter-Lage in Pokémon GO und dürfte ebenfalls nur sehr selten die Chance auf das Schnee-Formeo bieten.

Trainer wie jostler57 hoffen auf reddit daher: „Wir in Taiwan bekommen nie ein Schnee-Formeo, also hoffe ich, dass alle Formen durch eine Art Shiny-Event für uns verfügbar sind.“

Was meint ihr? Wie könnten die 3 Formeo-Formen ihren Weg ins Spiel finden?

