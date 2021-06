In Pokémon GO wurden Shiny Corasonn und neue Kostüm-Pikachu angekündigt. Allerdings nicht auf der ganzen Welt, sondern an Regionen gebunden. Trainer zeigen sich enttäuscht und bezeichnen das “Event” als ideal für Spoofer.

Was ist neu? Pokémon GO kündigte ein Event rund um Shiny Corasonn an. Ab dem 22. Juli wird es möglich sein, zum ersten Mal überhaupt Shiny Corasonn in Pokémon GO zu fangen. Dabei gibt es kein Zeitlimit, die Möglichkeit bleibt für immer bestehen. Corasonn findet ihr in der Nähe oberhalb und unterhalb des Äquators.

Außerdem findet ihr ab dem 22. Juli in Okinawa (Japan) ein spezielles Pikachu mit Okinawa-Kariyushi-Shirt. Das soll für ein Jahr verfügbar bleiben. Für viele Trainer sind diese beiden neuen Inhalte fast schon “Einladungen” für Spoofer.

“Herzlichen Glückwunsch, Spoofer”

Was ist das Problem? In der Community von Pokémon GO wird das “Event” heiß diskutiert. Es handelt sich dabei nicht um ein klassisches Event, das eine oder zwei Wochen aktiv ist, sondern um Boni, die dauerhaft oder sogar für Jahr aktiv sind.

Allerdings sehen Trainer das so, dass “normale Spieler” erstmal nicht an diese Boni kommen. Spoofer hingegen große Anreize bekommen.

Was sind Spoofer? In Pokémon GO bezeichnet man Spieler als “Spoofer”, wenn sie mit verbotenen Hilfsmitteln an Orten auf der Welt spielen, an denen gar nicht ihr echter Standort ist. Normalerweise spielt man Pokémon GO dort, wo man sich gerade befindet. Mit GPS-Fake-Apps und anderen Mitteln kann man dem Spiel aber vortäuschen, dass man sich gerade in Japan befindet, obwohl man Zuhause in Castrop-Rauxel auf der Couch sitzt.



So können sich Spoofer mit ihren Hilfsmitteln einfach ab dem 22. Juli im Spiel nach Okinawa teleportieren und dort die Kostüm-Pikachu fangen und auch die Shiny-Corasonn jagen.



Spoofen ist in Pokémon GO verboten und Spieler werden dafür bestraft und gebannt, wenn sie erwischt werden.

Das sagen Trainer: Auf reddit wird das Thema in der Community von TheSilphRoad besprochen (via reddit.com). Nutzer FearMeIAmLag1 schreibt:

Herzlichen Glückwunsch Spoofer, Niantic gibt euch jetzt ein Pokemon, das in einem Event in einem Land vorkommen wird, das immer noch für Reisen geschlossen ist und nirgendwo anders auf der Welt verfügbar sein wird. Sicher, es ist für ein ganzes Jahr verfügbar, aber wer weiß, wann Reisen nach Japan wieder möglich sein werden. Ich hasse auch absolut den Fall, dass jetzt Kostüm-Pokemon nur in bestimmten Regionen zu fangen sind – und das nur für eine begrenzte Zeit.

Andere schreiben:

“Ich war wirklich aufgeregt, als ich ein Event mit Corasonn sah, weil ich dachte, es würde für ein paar Tage weltweit sein. Aber nö. Jetzt muss ich mich weiterhin fragen, ob ich jemals die Johto Dex vervollständigen werde.”

“Noch ein Spoofer-Event”

“Ein Shiny nur für bestimmte Regionen ist eine mutige Entscheidung. Corasonn ist seit wann draußen? 4 Jahre? […] Das ist eine unglaublich schlechte Entscheidung in Bezug darauf, dass Covid noch lange nicht vorüber ist und Tourismus nirgends gefördert wird, außer in Amerika. WoW.”

Wieder andere Trainer entgegnen den Trainern, dass es bestimmt irgendwann ein Event geben wird, bei dem man Corasonn auf der ganzen Welt fangen kann und dafür nicht an seine natürlichen Spawnpunkte reisen muss. Es würde dann eben einfach länger dauern.

Wie gefällt euch das Event? Teilt ihr die Meinung der Trainer, dass das ein Event für die Spoofer ist oder findet ihr das nicht schlimm und könnt darauf warten, bis das Shiny Corasonn vielleicht bei einem Event auf der ganzen Welt erscheinen wird?

Teilt eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren und sprecht mit anderen Trainern darüber.