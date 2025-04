Um den Rat ihres Arztes zu befolgen, spielt eine Rentnerin Pokémon GO auf 6 Handys gleichzeitig

Eine Rentnerin ist regelmäßig in Pokémon GO unterwegs, um etwas für ihre Gesundheit zu tun. Dabei ist sie mit einem recht interessanten Setup unterwegs.

Die meisten Aktivitäten in Pokémon GO erfordern von euch eine wichtige Sache, um daran effizient teilnehmen zu können: Bewegung. Sei es, um möglichst vielen Monstern zu begegnen, Arenen und PokéStops zu besuchen oder um Eier auszubrüten.

Auch eine 72-jährige Rentnerin ist regelmäßig in Pokémon GO unterwegs, um diesen Aktivitäten nachzugehen. Und dabei ist sie nicht nur mit einem Smartphone unterwegs – sondern gleich mit 6. Dafür nutzt sie eine eigens kreierte Vorrichtung, um alle Smartphones bedienen zu können.

Eine Rentnerin, eine Apparatur, 6 Handys

Warum spielt die Rentnerin? Laut eigener Aussage hat ihr Sohn ihr nach Erscheinen des Spiels von Pokémon GO erzählt und ihr das Spiel auf ihrem Smartphone installiert. Das sollte ihr helfen, eine ärztliche Empfehlung besser umzusetzen: mehr Bewegung.

Die Rentnerin, die früher als Musiklehrerin in der Grundschule arbeitete, fand Gefallen an dem Spiel. Und zwar so sehr, dass sie inzwischen nicht mehr nur auf einem, sondern auf gleich 6 Smartphones gleichzeitig im Spiel unterwegs ist.

Dies tut sie, um den kleineren Wartezeiten im Spiel – beispielsweise nachdem man einen Pokéball geworfen hat und darauf wartet, ob das Monster gefangen wurde – entgegenzuwirken. Während auf einem Smartphone der Pokéball am Wackeln ist, fängt sie so in der Zeit auf dem nächsten Smartphone das nächste Pokémon.

Was ist das für eine Apparatur? Damit sie keine Probleme hat, um 6 Smartphones unterwegs zu bedienen, hat sie sich eine eigene, kleine Apparatur erstellt. Dabei handelt es sich um ein Holzbrett, auf dem alle 6 Smartphones in entsprechenden Hüllen eingesteckt werden können.

Dieses Holzbrett hängt sie sich mithilfe eines Bandes, welches ebenfalls mit dem Brett verbunden ist, um den Hals. Dadurch hat sie die Apparatur vor sich und kann auf diese Weise alle 6 Smartphones gut bedienen.

Wie das aussieht, seht ihr in dem folgenden Video:

Wie weit sind die Accounts der Rentnerin? Wie weit genau die Accounts sind und wie stark die Monster der Rentnerin sind, ist nicht bekannt. In einem weiteren Video vom WDR sind Zettel auf ihrem Holzbrett zu sehen, die darauf hindeuten, dass sie Accounts in unterschiedlichen Teams in Pokémon GO besitzt.

Zudem sind auf 2 ihrer Smartphones die Level der entsprechenden Accounts zu sehen: 48 sowie 49. Die Trainerin sollte also kein Problem haben, auch schwierigere Raids im Spiel zu absolvieren.

