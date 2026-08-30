Rapper wird für seine Liebe zu Pokémon GO ausgelacht, doch die Community feiert ihn dafür als Legende

Pokémon GO ist dank seiner Mobilität und Zugänglichkeit bei komplett unterschiedlichen Spielern beliebt. Nun fand die Community heraus, dass die Spielerschaft um einen weiteren Trainer bereichert wurde, der trotz Lacher zu seiner Leidenschaft steht.

Von welchem Trainer ist die Rede? Der besagte Trainer ist der US-amerikanische Rapper Big Boi, der im Podcast „Big Bro with Kid Cudi“ nicht nur über seine Musik, sondern auch über seine Nerd-Vorlieben spricht, für die er besonders brennt.

Ohne zu zögern, erzählt Big Boi, dass er immer einen Pokéball in der Tasche hat, mit dem er auf seinen Reisen Pokémon fängt. Damit meint er wohl den Pokéball Plus, mit dem man mit einem Knopfdruck Pokémon fangen kann, ohne sein Handy dafür zu benutzen.

Kid Cudi muss lachen, doch Big Boi holt weiter aus: „Ich bin auf Level 60, ich bin ein Pokémaster.“

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Big Boi erntet heftig Ehre aus der Community

Was sagt der Rapper zu Pokémon GO? Big Boi fügt hinzu, dass er mit dem Pokéball Plus entspannt ohne die ganze „Swipe-Scheiße“ spielen kann. Er muss sich nur regelmäßig neuen Platz für seine Items kaufen, wenn all die Pokéstops, auf die er trifft, sein Inventar vollstopfen.

Dafür habe er sogar angefragt, dass das Aufnahmestudio Stankonia in Atlanta zu einem Pokéstop wird, wo nicht nur er, sondern auch viele Kinder regelmäßig Monster fangen.

Kid Cudi kann sich das Grinsen und die Freude über dieses Podcast-Gold nicht verkneifen: „Damit hat wirklich niemand gerechnet.“

Hier könnt ihr den Clip sehen, in dem Big Boi über seine Liebe für Pokémon GO spricht:

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Was sagt die Community zu Big Bois Pokémon-Liebe? Die Community feiert die Aufrichtigkeit und Begeisterung des Rappers, nicht nur als Legende im Hip-Hop, sondern auch als Pokémontrainer.

„Sich für etwas zu begeistern, das überhaupt nichts mit deinem Auftreten zu tun hat, war schon immer total cool“, schreibt Spidooodle. Auch escutler meint: „Ich hab Big Boi/OutKast schon zuvor geliebt, aber jetzt umso mehr!“

Hattet ihr selbst bereits Momente, in denen sich jemand als Fan entpuppte, von dem ihr es nicht erwartet habt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Mit dieser Einstellung gesellt sich Big Boi zu weiteren bekannten Persönlichkeiten, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie auch Gamer sind. Hier sind 10 Promis, die Gamer sind