Hier sind 10 Promis, die Gamer sind

Gaming ist schon lange nicht mehr das kleine Hobby für Nerds. Einigen Promis zuckt es manchmal selbst in den Fingern. In diesem Fall greifen sie lieber zum Controller als zum Drehbuch oder Mikrofon. MeinMMO zeigt euch 10 Promis, die genauso gerne zocken wie ihr.

Viele von uns hatten bestimmt schon mal den Traum, ein Promi zu sein. Aber was machen Promis eigentlich so den ganzen Tag, wenn sie nicht vor der Kamera oder auf der Bühne stehen? Viele von ihnen sind tatsächlich einfache Zocker und streamen teilweise regelmäßig auf Twitch.

MeinMMO hat euch 10 Promis herausgesucht, die regelmäßig vor der Konsole oder dem PC sitzen. Den Anfang macht einer der bekanntesten Action-Darsteller, dem nicht nur seine Familie und Autos wichtig sind, sondern auch Dinosaurier.

Vin Diesel

Wer ist das? Vin Diesel ist schon seit Jahrzehnten einer der größten Action-Schauspieler der Welt. Mit „The Fast and the Furious“ schaffte er den internationalen Durchbruch. Während er in seinen Filmen regelmäßig die Welt mit wilden Stunts rettet, zähmt er in seiner Freizeit gerne Dinosaurier.

Was zockt Vin Diesel? Durch seinen Sohn lernte er das Spiel Ark: Survival Evolved kennen. Ein Survival-Spiel mit einer Menge Dinosaurier. In einem Instagram-Post erzählte er, dass Ark das beste Spiel sei, das zurzeit auf dem Markt ist. Neben dem Survival-Hit ist er ein großer Dungeons and Dragons-Fan. Vin Diesel verriet in einem Interview, dass seine Figur aus dem Film „The Last Witch Hunter“ von seinem DnD-Charakter inspiriert wurde.

Nach solchen Aussagen sollte es niemanden wundern, dass Vin Diesel eine Hauptrolle im ersten Trailer zu Ark 2 bekommen hat.