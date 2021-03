Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Traumato und mehr EP

In Pokémon GO startet heute, am 9. März 2021, die Rampenlichtstunde mit Traumato. Wir zeigen euch die Boni und das Shiny.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend findet in Pokémon GO die Rampenlichtstunde, auf Englisch Spotlight Hour, statt. Dabei wechselt aber jede Woche das Pokémon, das im Rampenlicht steht. Die Boni, die während des Events aktiv sind, rotieren von Woche zu Woche. Innerhalb der Event-Stunde beschränken sich nahezu alle Spawns in der Wildnis auf das Event-Pokémon.

Heute, am 9. März, steht das Pokémon Traumato im Rampenlicht. Wir zeigen euch hier auf MeinMMO die wichtigsten Infos, die ihr zum Event braucht.

Spotlight mit Traumato – Alle Infos

Wann ist Start? Wie gewohnt beginnt die Rampenlichtstunde heute wieder um 18:00 Uhr. Eine Stunde lang ist das Event dann aktiv und sollte voraussichtlich um 19:00 Uhr beendet werden.

Diese Boni sind aktiv: Während des Events werdet ihr nahezu überall in der Wildnis von Pokémon GO Traumato finden. Eine gute Chance, wenn ihr noch Pokémon oder Shinys für die Sammlung braucht.

Dazu erhaltet ihr die doppelten Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon. Wer sich also ein paar Pokémon zum Entwickeln aufbewahrt hat und noch EP für Level-Ups braucht, kann auch hier nochmal profitieren.

Gibt es Shiny Traumato? Ja. Traumato und seine Weiterentwicklung Hypno könnt ihr schon seit 2018 mit Glück in ihrer schillernden Form sammeln. Sie kehrten mit dem Psycho-Event im Oktober 2018 ins Spiel ein.

Hier seht ihr die normalen und Shiny-Versionen von Traumato und Hypno

Wie gut sind Traumato und Hypno?

Darum solltet ihr das Event nutzen: Vor allem, wenn euch noch Shinys in der Sammlung fehlen, eignet sich die Rampenlichtstunde heute für euch.

Traumato ist kein besonderer Angreifer oder Verteidiger in Pokémon GO. Seine Weiterentwicklung Hypno spielt in der PvP-Liga eine Rolle. Genauer gesagt in der Superliga. Da performt Hypno mit einem Moveset aus Konfusion und Eishieb oder Fokusstoß richtig stark. Schafft es ins zweithöchste Tier der Rangliste der Superliga (via Gamepress.gg).

Für Raids und andere PvP-Ligen ist Hypno leider nicht wirklich geeignet. Wer also auf der Suche nach einem starken Kämpfer für die Superliga ist, sollte heute bei der Rampenlichtstunde mitmachen.

Seid ihr heute bei der Rampenlichtstunde mit dabei oder lasst ihr das Event diesmal ausfallen? Schreibt uns doch eure Begründung hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.