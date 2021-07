Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Natu und mehr EP für euch

In Pokémon GO startet heute, am 27. Juli 2021, die Rampenlicht-Stunde mit Natu. Dazu gibt es einen Bonus, der euch mehr EP beschert. Wir zeigen euch alle Events zu Event und Shinys.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Ein Event dieser Art findet jeden Dienstagabend in Pokémon GO statt. Eine Stunde lang steht das ausgewählte Pokémon im Fokus und spawnt nahezu überall in der Wildnis und wird auch durch das Rauchmodul angelockt.

Damit das Event noch interessanter für euch wird, gibt es dazu einen Bonus. In dieser Woche steht das Psycho- und Flug-Pokémon Natu im Fokus. Erfahrt hier die wichtigsten Infos.

Rampenlicht-Stunde mit Natu – Startzeit und Bonus

Wann geht es los? Wie ihr das schon von vergangenen Events dieser Art kennt, beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr und endet dann typischerweise um 19:00 Uhr Ortszeit.

Dieser Bonus ist dabei: Ihr erhaltet doppelt so viele EP für das Entwickeln von Pokémon. Das zählt auch für Pokémon, die ihr schon vor dem Start des Events in der Aufbewahrungsbox hattet und nun während des Events entwickelt.

Außerdem findet ihr während des Events überall wilde Natu auf der Map. Wollt ihr die Ausbeute erhöhen, könnt ihr einen Rauch zünden, um noch weitere Natu zu finden.

Gibt es Shiny Natu? Ja, ihr könnt in Pokémon GO bereits seit dem Jahr 2018 Natu in seiner schillernden Form fangen. Es wurde damals mit dem coolen Johto-Event veröffentlicht.

Natu und seine Weiterentwicklung Xatu in der normalen Form und in der Shiny-Form.

Wie gut sind Natu, Xatu und der Bonus?

Lohnt sich die Rampenlichtstunde? Wenn ihr auf der Suche nach starken Pokémon für das PvE oder PvP seid, dann könnt ihr die Rampenlichtstunde heute getrost ausfallen lassen. Weder Natu noch Xatu sind in Raids oder Trainerkämpfen erwähnenswert nützlich.

Der EP-Bonus für das Entwickeln ist speziell, kann aber gut ausgenutzt werden.

Möglicherweise haben Shiny-Jäger heute Glück mit den schillernden Formen von Natu.

Wie gefällt euch die Rampenlichtstunde mit Natu? Ein Event, das ihr sowieso mitnehmt oder ist es euch diese Woche nicht spannend genug? Schreibt und eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Im nächsten Monate warten schon coole Rampenlichtstunden auf euch. Alle Events im August 2021 bei Pokémon GO.