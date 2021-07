Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Glumanda und Bonbon-Bonus

Heute, am 13. Juli 2021, startet die Rampenlichtstunde mit Glumanda in Pokémon GO. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welcher Bonus euch heute erwartet und ob ihr die Rampenlichtstunde nutzen solltet.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Jeden Dienstag findet für die Trainer in Pokémon GO ein einstündiges Event statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt steht. Während des kurzen Events spawnt dieses Monster besonders häufig. Darüber hinaus erhalten die Spieler in dieser Zeit einen besonderen Bonus, der ebenfalls wöchentlich wechselt.

In dieser Woche trefft ihr während der Rampenlichtstunde auf Glumanda. Es gehört zu den Starter-Pokémon der ersten Generation und ist vom Typ Feuer. Beim Fangen von Pokémon erhaltet ihr in dieser Zeit außerdem doppelte Bonbons.

Lohnt sich Glumanda in Pokémon GO?

Glumanda und seine erste Weiterentwicklung Glutexo gehören zu den schwächeren Monstern im Spiel. Sie sollten deshalb im Raid und in der PvP-Liga nicht eingesetzt werden. Die zweite Weiterentwicklung Glurak könnt ihr hingegen als solides Feuer-Pokémon in PvP-Kämpfen verwenden. Für Raid-Kämpfe gibt es jedoch stärkere Angreifer vom Typ Feuer. Die deutlich besten Werte der Glumanda-Familie weisen die beiden Mega-Entwicklungen von Glurak auf.

Rampenlichtstunde mit Glumanda – Startzeit und Boni

Wann geht es los? Die Rampenlichtstunde startet heute um 18:00 Uhr Ortszeit und dauert genau eine Stunde. Um 19:00 Uhr ist das Event somit schon wieder vorbei.

Das ist der Bonus: Während der Rampenlichtstunde könnt ihr nicht nur vermehrt Glumanda begegnen, sondern erhaltet zusätzlich doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon.

Gibt es Glumanda als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr der schillernden Variante von Glumanda begegnen. Es unterscheidet sich farblich jedoch nur gering vom normalen Glumanda.

Glumanda, Glutexo und Glurak normal (oben) und als Shiny (unten).

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Glumanda?

Glumanda gab es in der Vergangenheit bereits häufiger im Spiel zu fangen. Und in seiner Grundentwicklung ist dieses Pokémon auch nicht sonderlich stark. Allerdings könnt ihr Glumanda über Glutexo zu Glurak weiterentwickeln. Glurak gehört zu den Feuer-Pokémon im Spiel und ist für den Einsatz in der PvP-Liga geeignet. Außerdem hat es zwei Mega-Entwicklungen.

Des Weiteren könnt ihr mit etwas Glück auch einem schillernden Glumanda begegnen. Wer also noch ein starkes oder schillerndes Exemplar benötigt, sollte die Rampenlichtstunde in jedem Fall nutzen. Durch die doppelten Bonbons beim Fangen, könnt ihr außerdem euren Vorrat auffüllen, um euch ein Glurak zu entwickeln oder hochzuleveln.

Was haltet ihr von Glumanda? Welches ist euer Lieblings-Starter-Pokémon der ersten Generation? Und werdet ihr die heutige Rampenlichtstunde nutzen oder habt ihr bereits genügend Glumanda-Bonbons? Schreibt uns gern eure Meinung dazu in die Kommentare.

Habt ihr euch eigentlich schon den neuen Promo-Code mit den Geschenken für euren Avatar gesichert? Wir haben uns angesehen, was ihr dadurch bekommen könnt und alle Infos für euch zusammengefasst.