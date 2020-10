Wie geht es dann weiter? In diesem Monat können wir dann mit keinem weiteren Hut-Pikachu zur Rampenlichtstunde rechnen. Allerdings erscheinen noch zwei gruselige Pokémon in den kommenden Wochen im Rampenlicht.

Das Hut-Pikachu zählt nämlich zu den seltensten Shinys in Pokémon GO .

Was sind die Boni? Diese Woche erscheint das Pikachu mit Orginal-Kappe. Die Kappe trägt normalerweise Ash in den Animes.

In dieser Woche steht erneut ein Hut-Pikachu mit Mittelpunkt. Während es letzte Woche bereits ein Pikachu mit Hut gab, gibt es in dieser Woche ein anderes Exemplar.

In Pokémon GO startet heute, am 13. Oktober, die Rampenlichtstunde mit einem besonderen Hut-Pikachu. Wir verraten euch, wie selten das Monster wirklich ist.

