In Pokémon GO startet heute, am 11. August, die Rampenlichtstunde mit Zobiris. Wir zeigen euch, was dort passieren wird und ob es sich lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Für eine Stunde rückt dann ein besonderes Pokémon in den Mittelpunkt und erscheint vermehrt. Ein passender Bonus rundet alles ab.

Heute dreht sich alles um Zobiris. Das Pokémon aus der 3. Generation ist das zweite von vier Pokémon, die im August im Rampenlicht stehen.

Rampenlichtstunde am 11. August mit Zobiris

Wann läuft das Event? Los geht es heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Es wird dann bis um 19:00 Uhr überall Zobiris auftauchen.

Welche Boni gibt es? Natürlich sind hier wieder die Spawns erhöht und Zobiris wird das häufigste Pokémon in der Wildnis sein.

Dazu gibt es noch doppelte Bonbons beim Verschicken von Pokémon. Ihr werdet also pro Pokémon 2 Bonbons bekommen, wenn ihr es verschickt.

Gibt es Shiny Zobiris? Ja, Zobiris könnt ihr schon seit seinem Release zum Halloween-Event 2017 als Shiny antreffen. Ihr werdet es also auch mit Glück während der Rampenlichtstunde als Shiny finden.

So sieht Shiny Zobiris aus.

Lohnt sich die Event-Stunde? Wer Zobiris noch nicht als Shiny hat, sollte das Event ausnutzen. Vermutlich wird Zobiris erst zum Halloween-Event im Oktober erneut so häufig auftauchen.

Ansonsten sind die doppelten Bonbons beim Verschicken spannend. Wer das GO Fest im Juli mitgemacht hat, könnte noch so einige Monster haben, die selten sind. Sortiert innerhalb der Stunde fleißig aus und sichert euch die vermehrten Bonbons. Gute Pokémon zum Verschicken sind beispielsweise Lichtel, Kaumalat oder Flampion.

Wie geht es im August weiter? Diesen Monat warten noch zahlreiche Events auf euch. Der Hyper-Bonus zum GO Fest ist noch im vollen Gange und auch weitere Events sind in Planung. In unserer Übersicht zu den August-Events findet ihr alle wichtigen Termine.