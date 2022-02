Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Voltobal und Bonbons

In Pokémon GO startet heute, am 22. Februar, die Rampenlicht-Stunde mit Voltobal. Dazu erhaltet ihr einen Bonus, der euch mehr Bonbons bringt. Wir zeigen euch alles zu Start, Event und Shinys des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für die Dauer des Events steht ein ausgewähltes Pokémon im Rampenlicht.

Für euch bedeutet das, dass ihr das Monster dann nahezu überall in der Wildnis finden könnt. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf eure verdienten Bonbons auswirkt.

Wir zeigen euch hier, was die Rampenlicht-Stunde am 22. Februar bringt und für wen sie sich lohnt.

Rampenlichtstunde mit Voltobal – Start, Shiny und Boni

Wann startet das Event? Die Rampenlicht-Stunde beginnt heute, am 22. Februar, um 18:00 Uhr Ortszeit. Das ist die gewohnte Start-Zeit dieser Art von Events. Um 19:00 Uhr endet das Event dann.

Welche Boni gibt es? Bei den Rampenlicht-Stunden erscheinen üblicherweise überall in der Wildnis die Event-Pokémon – in diesem Fall Voltobal. Wenn ihr noch mehr Spawns haben wollt, dann zündet während des Events einen Rauch, der dann auch Voltobal anlocken wird.

Dazu erhaltet ihr einen Bonbon-Bonus. Für Pokémon, die ihr während des Events fangt, erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons. Bedenkt, dass das für alle Pokémon zählt, die ihr fangt. Also auch für Raidbosse.

Gibt es Shiny Voltobal? Ja, ihr könnt Voltobal in seiner schillernden Form finden und fangen. Dabei verändert sich seine Farbe und das Pokémon wird blau.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Voltobal?

So stark ist es: Voltobal und Lektrobal sind in Raids nicht wirklich interessant. Aktuell wird Voltobal oft im Love-Cup bei den Trainerkämpfen gespielt. Falls euch da noch ein Exemplar fehlt, habt ihr heute Abend eine gute Gelegenheit.

Allerdings ist der Bonbon-Bonus interessant, denn der funktioniert bei allen Fängen. Wer sich also nicht für Voltobal interessiert, macht in der Zeit Raids und kassiert pro Fang die doppelten Bonbons.

Werdet ihr heute an der Rampenlicht-Stunde teilnehmen? Morgen startet dann die letzte Raid-Stunde im Februar.