Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Hoothoot und EP

In Pokémon GO startet heute, am 29. November, die Rampenlicht-Stunde mit Hoothoot. Wir zeigen euch hier alles zu den Boni, Shinys und Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde. Von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit steht dabei ein Pokémon im Fokus und erscheint deutlich häufiger in der Wildnis. Begleitet wird das von einem Bonus, der das Event aufwertet.

Heute läuft die Spotlight Hour mit dem Pokémon Hoothoot und einem Bonus, der euch mehr EP beschert.

Rampenlicht-Stunde am 29. November – Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Wie immer beginnt die Rampenlicht-Stunde auch heute um 18:00 Uhr. Sie ist dann 60 Minuten aktiv und endet um 19:00 Uhr. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu Problemen.

Welche Boni gibt es? Während des Events trefft ihr nahezu überall in der Wildnis auf Hoothoot. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Rauch zünden, um noch mehr Pokémon dieser Spezies anzulocken.

Dazu erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon. Das zählt auch für Pokémon, die nicht Hoothoot sind.

Gibt es Shiny Hoothoot? Ja, ihr könnt schillernde Hoothoot in Pokémon GO fangen. Mit Glück trefft ihr eines während der Rampenlicht-Stunde heute. Die Chancen dafür sind aber nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Wenn ihr auf der Suche nach starken Angreifern für PvP-Kämpfe seid, dann kann Noctuh in bestimmten Fällen eine gute Wahl sein. In der Superliga kämpft es weit vorne mit. In der Hyperliga landet Noctuh etwa im Mittelfeld. Für Raids sind die Pokémon nicht wirklich interessant.

Alternativ könnt ihr Pokémon entwickeln und euch dafür mehr EP verdienen.