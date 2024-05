Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Garstella und EP-Bonus

In Pokémon GO findet heute erneut eine Rampenlicht-Stunde statt. Am 28. Mai steht Garstella dabei im Vordergrund.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein Event, welches jede Woche stattfindet. Hierbei steht jeden Dienstag ein Pokémon im Vordergrund, welches innerhalb des Events in einer sehr hohen Anzahl erscheint.

Abgesehen von dem Pokémon gibt es auch jeweils einen Bonus, der in der Zeit des Events aktiv ist.

Heute ist dabei Garstella der Star der Rampenlicht-Stunde. Das Pokémon aus der 7. Generation besitzt die Typen Gift und Wasser und kann sich zu Aggrostella entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 28. Mai – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde beginnt immer dienstags um 18:00 Uhr. Sie läuft genau 60 Minuten und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni sind aktiv? Der heutige Bonus ist ein Erfahrungspunkte-Bonus beim Fangen von Pokémon. Hierbei erhaltet ihr die doppelten Erfahrungspunkte. Der Bonus gilt nicht nur für das Fangen von Garstella, sondern für alle Pokémon, die ihr in der Zeit fangt.

Kann man Shiny-Garstella fangen? Ja, wenn ihr etwas Glück habt, könnt ihr in der heutigen Rampenlicht-Stunde auch auf die Shiny-Variante von Garstella treffen. Die Chance auf ein Shiny-Garstella ist nicht grundsätzlich erhöht, doch durch die hohe Anzahl an Spawns könntet ihr auf ein Shiny-Exemplar treffen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Garstella und Aggrostella sind keine Pokémon, die sich für eure Raid-Teams eignen. Beide lassen sich nicht in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO finden.

In den Kampfligen hingegen kann sich Aggrostella sehen lassen. Für den Einsatz in der Superliga ist es ein sehr solides Pokémon, welches im oberen Bereich der Liga mitspielt.

Zudem könnt ihr mit dem Event durch den Bonus einige Erfahrungspunkte sammeln. Fangt ihr hier also viele Pokémon, könnt ihr euch über einige Erfahrungspunkte freuen.