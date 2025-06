Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Fukano und einen EP-Bonus

Die nächste Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO steht in den Startlöchern. Dabei erwartet euch Fukano und bringt einen EP-Bonus mit.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein 60-minütiges Event, welches jede Woche am Dienstag stattfindet. Neben einem Pokémon, welches im Fokus steht und in sehr hoher Anzahl erscheint, ist in dem Event auch ein Bonus aktiv.

Die Rampenlicht-Stunde am 24. Juni 2025 bringt euch Fukano mit. Das Feuer-Pokémon stammt aus der 1. Generation und kann sich zu Arkani entwickeln. Es besitzt auch eine Hisui-Form, die in diesem Event jedoch nicht fangbar ist.

Rampenlicht-Stunde am 24. Juni 2025 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt geht es um 18:00 Uhr mit der Rampenlicht-Stunde los. Eine Stunde später, um 19:00 Uhr, endet das kurze Event.

Welcher Bonus ist aktiv? Entwickelt ihr innerhalb des Events Pokémon, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist es völlig egal, welches Monster ihr entwickelt: Der Bonus ist für jede Entwicklung, die ihr durchführt, aktiv.

Setzt ihr vor euren Entwicklungen ein Glücks-Ei ein, dann erhaltet ihr sogar die 4-fache Menge an Erfahrungspunkten für jede einzelne Entwicklung.

Kann man Shiny-Fukano fangen? Ja. Die Shiny-Variante von Fukano ist ebenfalls im Spiel aktiv. Habt ihr Glück, dann könnt ihr auch diese Variante von Fukano im Event erhalten.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Während Arkani früher zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehörte, wurde ihm dieser Rang inzwischen von vielen anderen Monstern abgelaufen. Als Feuer-Angreifer für eure Raids solltet ihr daher lieber auf andere Monster setzen.

Auch in den Kampfligen sieht es ähnlich aus. Hier eignen sich weder Fukano noch Arkani. Dies gilt sowohl für die Super-, als auch für die Hyper- und Meisterliga.

Die letzte Entwicklung von Abra, Simsala, ist ein starker Angreifer vom Typ Psycho und als solcher auch in unserer Liste der besten Angreifer in Pokémon GO vertreten. Benötigt ihr hier noch starke Monster, dann könnte sich die Rampenlicht-Stunde für euch lohnen.

Wenn sich bei euch einige Entwicklungen angesammelt haben, die ihr durchführen wollt, dann könnt ihr den Bonus des Events hierfür optimal nutzen, um einige zusätzliche Erfahrungspunkte zu erhalten.

Am kommenden Wochenende findet das größte Event des Jahres in Pokémon GO statt: das GO Fest 2025. Bis zum Start des Events könnt ihr euch noch auf die Jagd nach mehreren legendären Monstern im Spiel machen: In Pokémon GO könnt ihr jetzt gleich 6 legendäre Pokémon jagen – Überlieferung der Antike startet.