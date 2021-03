Pokémon GO: Raidstunde heute mit Demeteros – Lohnt sich das?

In Pokémon GO startet heute, am 3. März, die Raidstunde mit Demeteros. MeinMMO zeigt euch die Konter und erklärt, für wen sich die Raidstunde lohnt.

Was ist das für ein Event? Die Legendäre Raidstunde findet bei Pokémon GO einmal pro Woche statt. Jeden Mittwochabend erscheinen auf den meisten Arenen Bosse der Stufe 5, die ihr bekämpfen könnt. Das hält dann eine Stunde lang an. In der Zeit habt ihr gute Chancen, weitere Trainer zu finden, die mit euch gemeinsam den Boss bekämpfen.

Am heutigen Mittwoch, dem 3. März, steht das Pokémon Demeteros im Mittelpunkt des Events. Die Eier brauchen nur 10 Minuten, bis sie schlüpfen und die Bosse befinden sich für 60 Minuten angreifbar auf den Arenen.

Demeteros Konter – Das müsst ihr wissen

Das müsst ihr wissen: Demeteros gehört zu den Typen Boden und Flug. Für euch bedeutet das, dass Eis-Angreifer hier richtig hart treffen und dem Boss zusetzen. Wenn ihr nicht genug Angreifer von Typ Eis habt, dann sind Wasserpokémon die nächstbeste Wahl.

Als Konter eignen sich folgende Pokémon hervorragend:

Crypto-Mamutel mit Puderschnee und Lawine

Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl

Snibunna mit Eissplitter und Lawine

Rossana mit Eisesodem und Lawine

Glaziola mit Eisesodem und Lawine

Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine

Weitere starke Konter und Infos zu Demeteros findet ihr im Guide bei uns auf MeinMMO.

Warum ist Demeteros jetzt da? In Pokémon GO startete nun die legendäre Jahreszeit. In wöchentlichen Rotationen wechseln die legendären Pokémon in Raids der Stufe 5. Den Anfang machte Demeteros in der Inkarnationsform. Danach folgen Boreos und Voltolos in der Inkarnationsform. Die wird es später auch noch in der starken Tiergeistform im Spiel geben.

Wie viele Leute braucht man? Wenn ihr starke Eis-Angreifer habt und diese mit den idealen Attacken ausgerüstet sind, dann schafft ihr Demeteros bereits zu zweit. Dafür solltet ihr aber im Trainerlevel mindestens Stufe 35 erreicht haben.

Wer lieber auf “Nummer sicher” geht, lädt sich per Fern-Raid noch weitere Trainer dazu ein. Denn je schneller ihr Demeteros besiegt, desto mehr Kämpfe könnt ihr in der Raidstunde machen.

Lohnt sich Demeteros?

Für Shiny-Jäger: Wer auf der Suche nach einem Shiny ist, kann bei Demeteros auch Glück haben. Die schillernde Form befindet sich im Spiel. Wie sie im Spiel aussieht, seht ihr in folgendem Tweet:

Dann solltet ihr raiden: Wenn euch noch starke Angreifer von Typ Boden in der Sammlung fehlen, könnt ihr mit Demeteros diese Lücke füllen. Bedenkt aber, dass Demeteros nicht der stärkste Vertreter dieses Pokémon-Typs ist.

In unserem Ranking der besten Angreifer in Pokémon GO landet die Inkarnationsform von Demeteros hinter Grounds. Achtet darauf, dass euer Demeteros die Attacken Lehmschuss und Erdkräfte beherrscht, um das meiste aus ihm rauszuholen.

Wenn ihr allerdings schon ein paar starke Boden-Angreifer wie Groudon, Knakrack oder Stalobor besitzt, dann ist Demeteros weniger interessant für euch, wenn es um Raid-Angreifer geht.

Sollte Pokémon GO allerdings die Tiergeistform von Demeteros veröffentlichen, sieht das wieder ganz anders aus. Denn die ist richtig mächtig. Wenn sie freigeschaltet wird, erfahrt ihr bei uns auf MeinMMO davon.

Nehmt ihr heute an der Raidstunde mit Demeteros teil oder lasst ihr das Event in dieser Woche aus? Schreibt uns doch hier in den Kommentaren auf MeinMMO, falls ihr teilnehmt, mit welchen Angreifern ihr kämpft. Und wenn ihr es auslasst, warum ihr das tut.