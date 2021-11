Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Kobalium, Terrakium und Viridium – Beste Konter

In Pokémon GO startet heute, am 10. November, die Raid-Stunde mit Kobalium, Terrakium und Viridium. Wir zeigen euch hier die besten Konter, Uhrzeit und Infos zu Shinys.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwochabend startet in Pokémon GO eine Raid-Stunde. Für euch bedeutet das, dass es auf nahezu jeder Arena im Spiel Raids der Stufe 5 gibt. Das sind die legendären Raids in Pokémon GO. Ihr habt also gute Chancen, an die begehrten Pokémon zu kommen.

Beim heutigen Event stehen die Pokémon Kobalium, Terrakium und Viridium im Fokus. Wir zeigen euch die besten Konter und alles, was ihr zu ihnen wissen müsst.

Raid-Stunde am 10. November – Start, Shinys, Konter

Wann geht es los? Wie ihr das schon von anderen Events dieser Art kennt, beginnt die Raid-Stunde um 18:00 Uhr. Obwohl diesmal drei Bosse im Fokus stehen, dauert das Event trotzdem nur eine Stunde lang und endet dann um 19:00 Uhr.

Kann man gezielt Bosse suchen? Kobalium, Terrakium und Viridium spawnen zufällig auf den Arenen. Wollt ihr nur bestimmte Bosse bekämpfen und fangen, dann solltet ihr euch mit euren Freunden absprechen, die euch zu Fernraids einladen können oder bestimmt Raid-Apps zur Hilfe benutzen.

Welche Konter nutzen?

Gegen Kobalium: Feuer-, Kampf- und Boden-Pokémon sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Nutzt Angreifer wie:

(Crypto-) Machomei mit Konter und Wuchtschlag

(Crypto-) Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller

(Crypto-) Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

(Crypto-) Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf

Mega-Schlappohr mit Fußkick und Fokusstoß

Weitere Konter findet ihr hier:

Pokémon GO: Kobalium Konter-Guide – Die besten Angreifer 2021

Gegen Terrakium: Nutzt Pokémon von Typ Psycho, Stahl, Wasser, Kampf, Pflanze, Fee und Boden. Wie:

Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze

Machomei mit Konter und Wuchtschlag

Galagladi mit Konfusion und Psychokinese

(Crypto-) Chelterra mit Rasierblatt und Florastatue

Hoopa mit Konfusion und Psychokinese

Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze

Mega-Garadoss mit Kaskade und Hydropumpe

Weitere Konter findet ihr hier:

Pokémon GO: Terrakium Konter-Guide – Die besten Angreifer 2021

Gegen Viridium: Vor allem Flug-Pokémon sind hier effektiv. Aber auch Feuer, Eis, Gift, Psycho und Fee helfen im Kampf. Nutzt Angreifer wie:

(Crypto-) Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger

(Crypto-) Kramshef mit Schnabel und Himmelsfeger

(Crypto-) Staraptor mit Flügelschlag und Sturzflug

(Crypto-) Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug

(Crypto-) Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

(Crypto-) Zapdos mit Donnerschock und Bohrschnabel

Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug

Mega-Glurak Y mit Luftschnitt und Lohekanonade

Mega-Glurak X mit Flügelschlag und Lohekanonade

Weitere Konter findet ihr hier:

Pokémon GO: Viridium Konter-Guide – Die besten Angreifer 2021

Kobalium, Terrakium und Viridium als Shiny fangen?

Kann man die Bosse als Shiny fangen? Ja, ihr könnt jeden der drei Bosse mit Shiny fangen. Dafür benötigt ihr Glück, damit nach dem Kampf die schillernde Version eines Bosses auftritt.

Sie sind selten und für einige Trainer der Ansporn, bei so einer Raid-Stunde mitzumachen. Im folgenden Bild seht ihr den Vergleich der normalen Version der Bosse mit den Shinys.

Von oben nach unten: Kobalium und sein Shiny, Terrakium und sein Shiny, Viridium und sein Shiny

Lohnt sich die Raid-Stunde heute?

Wie stark sind die Pokémon?

Kobalium: PvP: In der Meisterliga unteres Mittelfeld, in der Hyperliga oberes Mittelfeld. Gibt viele bessere Alternativen PvE: In Raids ist Kobalium leider auch nur im Mittelfeld zu finden. Seine durchschnittlichen Werte können sich nicht gegen andere Angreifer durchsetzen. Es ist eher ein Liebhaber-Pokémon statt ein Must-Have.



Terrakium: PvP: Im PvP hat der Steinklotz wenig zu suchen. Sein bestes Einsatzgebiet wäre die Meisterliga und selbst da bildet er mit anderen wie Chelterrar das Schlusslicht. Merkt euch: Für Trainer-Kämpfe wollt ihr Terrakium nicht. Bei Raids sieht das ganz anders aus. PvE: Als Gestein-Angreifer ist Terrakium eine starke Wahl in eurem Team. Es ist zwar nicht ganz so stark wie Rameidon, kann aber an der Spitze der PvE-Angreifer mitwirken. Aus dem Grund ist Terrakium Teil der besten Angreifer in Pokémon GO.



Viridium: PvP: Bei Trainerkämpfen spielt Viridium maximal im Mittelfeld. In der Hyperliga noch etwas besser als in der Meisterliga, aber nicht herausragend. PvE: Als Angreifer in Raids hat Viridium leider überhaupt nichts zu melden. Es hat kein besonderes Moveset oder andere Werte, die Viridium stark machen. Nutzt es für einen Eintrag im Pokédex.



Auf welchen der drei Bosse habt ihr es bei der Raid-Stunde heute abgesehen und welche Angreifer nutzt ihr dafür? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.