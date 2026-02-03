Pokémon GO: Ihr solltet ab heute PvP spielen, wenn ihr das bisher verpasst habt

In Pokémon GO lohnt sich die Kampfliga gerade, wenn ihr ein seltenes Pikachu haben wollt. Aber die Uhr tickt.

Warum sollte man gerade PvP spielen? In Pokémon GO läuft aktuell die Season Wertvolle Pfade, und diese Season gilt in der PvP-Liga als Übergangsseason.

Das Interessante daran ist der Maximalrang und die damit verbundene Belohnung: Wenn ihr Rang 20 in der PvP-Liga erreicht, erhaltet ihr nämlich eine Begegnung mit dem Wrestler-Pikachu.

Und das ist eine Gelegenheit, die man sich als Sammler nicht entgehen lassen sollte.

Was ist das Besondere an Wrestler-Pikachu in Pokémon GO?

Diese spezielle Variante von Pikachu ist nur über die Kampfliga zu erhalten, und normalerweise ist das noch ein ganzes Stück schwieriger, als aktuell.

Denn üblicherweise muss man den Rang Legende erreichen, um eine Begegnung mit dem Wrestler-Pikachu zu erhalten. Dieser Rang ist deutlich schwieriger zu erreichen, als Rang 20, da ab Rang 20 ein Punktesystem greift, das euch Punkte für Siege bringt, aber bei Niederlagen auch wieder abzieht.

Von Rang 20 auf die Ränge Ass, Veteran, Experte und letztlich Legende aufzusteigen ist also eine Aufgabe, die nur die besten PvP-Spieler meistern.

Rang 20 kann man hingegen auch erreichen, wenn man genug spielt und Siege holt. Deshalb solltet ihr aber nun auch damit anfangen, wenn ihr es noch nicht erledigt habt.

Wie viel Zeit habe ich noch? Ziemlich exakt einen Monat, denn die aktuelle Season endet am 3. März 2026. Es ist davon auszugehen, dass danach auch in der PvP-Liga wieder neue Belohnungen ausgeteilt werden.

Was sollte ich noch beachten? Es gibt einen Wermutstropfen, was das Pikachu angeht: Es kann diese Saison nicht shiny sein. Die Chance darauf ist sowieso gering, nun ist sie aber null. Damit kriegt ihr aktuell nicht die seltenste Version des Monsters.

Dennoch: Wrestler-Pikachu ist ein ziemlich cooler Fang, der gerade einfacher zu erledigen ist, als sonst.

Die neue Season ist noch einige Wochen weg, doch auch vorher ist natürlich eine ganze Menge zu tun. Der Februar hat so manch spannenden Termin für euch – etwa die Kalos-Tour, oder auch den Weg nach Kalos. Neue Pokémon erscheinen auch im aktuellen Karnevals-Event. Kurz: Es ist viel los. Was genau, seht ihr hier in unserer Übersicht aller Events im Februar 2026 in Pokémon GO.