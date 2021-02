Pokémon GO: Trainer findet Pokémon mit über 4.000 WP in der Wildnis

Ein Trainer in Pokémon GO ist verwundert über einen ungewöhnlichen Fang in der Wildnis. Er traf auf Stufe 43 ein Letarking mit einer “???”-WP-Anzeige. Nach dem Fang wurde es direkt sein höchstes Pokémon.

Was ist passiert? Auf reddit wendet sich Trainer DonnieTheCatcher an die Community von TheSilphRoad. Er erklärt, dass er ein besonders hohes Letarking in der Wildnis fing. Es hatte mehr als 4.000 WP – dieses Verhalten wäre für ihn neu.

Über 380 Kommentare sammelte der Thread seit seiner Erstellung. Wie kommt es zu Pokémon mit so hohen WP?

Hohe Letarking in Pokémon GO können euch auch begegnen

Das ist der Fang: Auf dem Screenshot des Trainers erkennt man ein Letarking in der Wildnis. Angezeigt werden neben dem Namen die WP mit drei Fragezeichen. Normalerweise sollte man hier eine Zahl sehen, doch die ist verdeckt.

Wir binden euch den Screenshot des Fanges hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Der Trainer erklärt, dass das Letarking nach dem Fang 4045 WP angezeigt hatte. “Es wurde sofort das Pokémon mit den höchsten WP in meiner Sammlung”, erklärt DonnieTheCatcher. Und das, obwohl der Spieler bereits Stufe 43 erreicht hat und entsprechend viele Pokémon sehen konnte.

Wann sieht man die “???” als WP?

Aus euren Anfangszeiten in Pokémon GO sollte euch diese Bezeichnung bekannt vorkommen. Wenn ein Pokémon, das ihr fangen wollt, höhere WP hat als jedes andere Pokémon in eurer Sammlung, dann werden die WP des wilden Pokémon mit “???” verdeckt.

Ihr seht dann also erst nach dem Fang, wie viele WP es wirklich hat.

So kann das passieren: Für gewöhnlich trifft man Pokémon mit der “???”-Bezeichnung nicht mehr, wenn man ein paar Wochen gespielt hat.

In diesem Fall muss man bedenken, dass Letarking das Pokémon ist, das in Pokémon GO die höchsten WP erreichen kann (Raids schließen wir hier aus). Zusammen mit Regigigas, Mewtu, Groudon und Kyogre kann es die große Mauer von 4.000 WP brechen.

Es kann also sogar euch passieren, ein Letarking mit “???”-Anzeige in der Wildnis zu treffen, wenn euer höchstes Pokémon in der Sammlung nur knapp über 4.000 WP besitzt.

Habt ihr auch schon mal ein Pokémon mit so hohen WP in der Wildnis gefangen oder blieb euch so eine Begegnung noch aus? Erzählt doch mal, wie viel WP eure Top-3-Pokémon in eurer Sammlung besitzen und schreibt euer Trainer-Level dazu. Knackt ihr die 4.000 WP?

Im nächsten Monat plant Niantic viele Events für die Trainer. Alle Events im März 2021 bei Pokémon GO zeigen wir euch hier.