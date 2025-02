Eine einfache Parkbank begeistert gerade tausende Spieler von Pokémon GO

Viele Trainer haben besondere Erlebnisse in Pokémon GO, die sie gerne mit anderen Mitgliedern der Community teilen. Nun erinnert eine Parkbank andersherum an die Community selbst.

Das Besondere an Pokémon GO: Pokémon GO ist ein spezielles Spiel, das seine Community in der realen Welt zusammenbringen will. Besonders die Anfangszeiten des Spiels sprechen viele auch heute immer noch gerne an. Diesen Sommer 2016, in dem so viele Menschen gemeinsam unterwegs waren, um in der realen Welt Pokémon zu sammeln.

Bis heute gibt es Communitys, die sich treffen, um „sie alle zu schnappen“ und zusammen eine gute Zeit zu haben. Und in Washington hat offenbar jemand entschieden, diesen Communitys ein kleines Denkmal zu setzen.

Ein Post im Subreddit zu Pokémon GO sorgt in dieser Hinsicht für Aufsehen: Mit über 15.000 Upvotes ist das der beliebteste Post dieser Woche, und der zweitgrößte des Monats.

Darauf zu sehen: Eine einfache Parkbank im Bellevue-Park, Washington, die den Spielern von Pokémon GO gewidmet wurde – in den Teams Rot, Gelb und Blau – die dort „alle schnappten“.

Den Post könnt ihr euch hier anschauen:

Trainer finden: Das sollte ein PokéStop werden

Das sagen Trainer zum Denkmal: In den Kommentaren melden sich einige Spieler, bei denen die kleine Plakette einen Nerv getroffen hat. Sie finden die Geste schön und denken an ihre eigenen, guten Erlebnisse mit dem Spiel.

Der Top-Kommentar ist von User „Survive1014“, der beschreibt, wie seine Pokémon-Community Park-Clean-Up-Days im Frühling veranstaltet, was bei vielen gut ankommt. Da treffen sich Trainer, spielen zusammen und räumen nebenbei den Park auf. Ein anderer erinnert sich dadurch an den Sommer 2016, andere meinen, sie wollen gerne mal bei der Bank vorbeischauen.

Und viele meinen: Das sollte unbedingt ein PokéStop werden. Nach aktuellem Stand scheint die Bank aber noch keiner zu sein. Im Spiel selbst nimmt sie damit noch keine Bedeutung ein. Denkbar aber, dass sich das ändert – zumindest hat Threadstarter„squishedpies“ kommentiert, den Ort mal als möglichen Stop einreichen zu wollen.

Das könnte funktionieren, da es sich um einen passenden Platz an einem öffentlichen Ort handelt und dürfte wohl auch in der Bewertung durch die Community positiv aufgenommen werden. Tipps zum PokéStop-Einreichen findet ihr hier.

So sehen Pokéstops im Spiel aus: Durch die Art, wie Pokémon GO funktioniert, finden Trainerinnen und Trainer immer mal wieder besondere Punkte in der realen Welt:

Solche Geschichten zeigen immer mal wieder, dass Pokémon GO in seiner besten Form ein besonderes Spiel sein kann, das Menschen zusammenbringt. Habt ihr heutzutage auch noch solche Erlebnisse? Oder was waren eure liebsten Geschichten mit dem Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren!