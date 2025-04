Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch Forschung mit einem Pokémon & Items

Ein neuer Promo-Code in Pokémon GO ist verfügbar. Wir zeigen euch, was ihr bekommt und wie ihr ihn einlöst.

Das ist der Code: Gerade wird ein neuer Promo-Code in den sozialen Medien geteilt. Dieser Code lautet:

907ANDLIKO

Was steckt im Code? Wenn ihr den Code einlöst, erhaltet ihr eine befristete Forschung unter dem Titel „Event zur Feier von Pokémon Horizonte: Die Serie – Befristete Bonus-Forschung“. Der Code wurde also anlässlich des aktuellen Horizonte-Events veröffentlicht.

Die Forschung endet, Stand jetzt (18.04.2025), in 5 Tagen. Sie erfordert Folgendes von euch:

Erkunde 3 km – Belohnung: 30 Pokébälle

Fange 20 Pokémon – Belohnung: 5 Himmihbeeren

Drehe 10 PokéStops oder Arenen – Belohnung: 3 Beleber

Der Abschluss der Forschung bringt euch dann noch:

Eine Begegnung mit Feliospa, das einen Hut trägt

5.000 EP

2.500 Sternenstaub

Insgesamt erhaltet ihr also ein Pokémon, sowie ein paar Items aus der Forschung.

Läuft der Code ab? Das ist derzeit unklar, aber besser man beeilt sich. Denn in der Vergangenheit gab es schon Codes, die nur begrenzte Zeit oder nur für eine begrenzte Traineranzahl verfügbar waren. Zudem ist die befristete Forschung eben auch nur ein paar Tage lang lösbar, also fängt man am besten schnell damit an.

Wie löst man den Promo-Code in Pokémon GO ein?

Mittlerweile muss man auf allen Plattformen den Umweg über den Web-Store von Pokémon GO gehen. Früher konnte man zumindest auf Android-Geräten noch Codes im Spiel direkt eingeben, das ist mittlerweile aber nicht mehr möglich.

Geht also so vor:

Besucht den Webstore von Pokémon GO (hier findet ihr den Link zum Store von Pokémon GO).

Meldet euch mit euren Anmeldedaten für das Spiel an

Tragt den Code ein

Holt eure Belohnung im Spiel ab

Ob es geklappt hat, seht ihr an einer Push-Up-Nachricht, die euch euer Smartphone schicken sollte. Auch im Spiel selbst solltet ihr eine entsprechende Nachricht bekommen. Alternativ könnt ihr auch im Tagebuch nachschauen, ob ein Code erfolgreich eingelöst wurde, oder eben im Forschungstab – denn da ist dann die befristete Forschung.

Wundert euch nicht, wenn es ein paar Minuten nach der Einlöse-Mitteilung dauert, bis die Forschung erscheint. Schließt und öffnet das Spiel einmal, falls nach dem Einlösen nichts auftaucht.

Was steht noch in Pokémon GO an? Derzeit steht das Spiel voll im Zeichen des Horizonte-Events, zu dem auch der Code erschienen ist. Und, besonders wichtig: In diesem Event taucht erstmals das Pokémon Forgita auf, dass ihr bis zu Granforgita weiterentwickeln könnt. Dafür müsst ihr allerdings 7-km-Eier ausbrüten und eine Menge Bonbons sammeln. Aber: Die Mühe lohnt sich. Denn in einem Bereich von Pokémon GO gehört Granforgita zu den besten Pokémon überhaupt.