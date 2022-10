Pokémon GO: Neuer Promo-Code mit Amazon Prime verteilt 26 Items

Mit Prime Gaming könnt ihr euch einen neuen Promo-Code für Pokémon GO abholen. So könnt ihr einige nützliche Items bekommen. Wir zeigen euch, wie man den Code einlöst und was ihr bekommt.

Was ist das für ein Geschenk? Seit mehreren Monaten arbeiten Pokémon GO und Amazon Prime zusammen. Alle zwei Wochen können Spieler mit einem Prime-Abo sich Geschenke abholen, indem sie über Prime Gaming einen Promo-Code freischalten.

Den wiederum muss man dann im Spiel einlösen. Wir zeigen euch hier, was im neuen Paket am 06. Oktober 2022 steckt.

Prime-Paket #11 – Alle Inhalte für Pokémon GO

Das bekommt ihr: Wenn ihr das Paket 10 einlöst, kriegt ihr in Pokémon GO folgende Gegenstände:

20 Hyperbälle

5 Top-Beleber

1x Knursp

Zum Vergleich: In Paket 10 gab es 20 Hyperbälle, 5 Top-Beleber und 1 Rocketradar.

So kriegt ihr den Code: Diesen Code können sich nur Spieler abholen, die ein Prime-Gaming-Konto bei Amazon haben. Habt ihr eine Prime-Mitgliedschaft, müsst ihr folgende Schritte befolgen:

Öffnet die Prime-Gaming-Seite und meldet euch an

Hier seht ihr mehrere Spiele, wählt „Pokémon GO“

Aktiviert das neue Bundle #11

Nun wird ein persönlicher Code für euch generiert

Anschließend könnt ihr die Rewards-Website von Niantic besuchen

Loggt euch dort mit euren Anmeldedaten zu Pokémon GO ein

Dort fügt ihr den Code ein

Wenn ihr nun das Spiel startet, solltet ihr die Items im Beutel finden können. Ihr könnt auch direkt im „Tagebuch“ überprüfen, ob ihr die Items wie geplant bekommen habt.

Kein Umweg auf Android: Wenn ihr ein Android-Gerät verwendet, müsst ihr nicht über die Rewards-Seite von Niantic gehen. Dann könnt ihr den Code auch einfach direkt im Spiel eingeben – sucht dazu das Promo-Code-Feld im Ingame-Shop, indem ihr dort runter scrollt.

Auf iOS-Geräten gibt es dieses Feld derweil nicht.

Wann kommt das nächste Paket? Das nächste Paket ist ebenfalls bereits angekündigt. Es wird am 20. Oktober erscheinen – also wieder in zwei Wochen. Bis dahin habt ihr Zeit, das aktuelle Bundle abzuholen.

Was steht noch bei Pokémon GO an? Mit dem Oktober rückt auch das große Halloween-Event 2022 näher. Alle Infos und Leaks dazu findet ihr in unserer Übersicht zum Halloween-Event in Pokémon GO.