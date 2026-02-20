Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch 4 Feen-Monster – So löst ihr ihn ein

Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch 4 Feen-Monster – So löst ihr ihn ein

In Pokémon GO ist ein neuer Promo-Code erschienen. Wir fassen alles wichtige zusammen.

Wie lautet der Promo-Code? Der neue Promo-Code lautet:

  • TH4NKY0UF41RYMUCH

Er ist aktuell anlässlich der stattfindenden lokalen GO-Tour-Events im Spiel zu finden.

Wann läuft der Code ab? Das ist noch unsicher, deshalb sollte man ihn so schnell wie möglich einlösen.

Was bringt der Code? Mit dem Code erhaltet ihr eine befristete Forschung, die wiederum vier Schritte beinhaltet. Jeder dieser Schritte bringt euch ein Feen-Pokémon:

  • Parfi
  • Flauschling
  • Dedenne
  • Feelinara

Darüber hinaus erhaltet ihr über die Forschung Bonbons für diese Pokémon, EP, einen Rauch, eine goldene Himmihbeere, eine Sananabeere und Feelinara-Sticker.

Aber: Die Forschung an sich läuft am Montag, den 2. März um 12:00 Uhr ab, wenn ihr sie freigeschaltet habt. Das solltet ihr beachten, wenn ihr ihre Lösung einplant. Nochmal der Hinweis: Das ist das Ablaufdatum der Forschung, nicht des Codes an sich. Der Code kann auch früher ablaufen.

Wie löse ich einen Promo-Code in Pokémon GO ein?

Dafür müsst ihr auf die Store-Seite von Pokémon GO gehen. Den Link zum Code-Einlösen im Store von Pokémon GO findet ihr hier: https://store.pokemongo.com/de/offer-redemption.

Hier meldet ihr euch mit euren Anmeldedaten aus Pokémon GO an und könnt den Code einsetzen. Löst ihn ein und wechselt ins Spiel.

Hier findet ihr dann eine Benachrichtigung, dass die Aufgabe eingelöst wurde. Im Tagebuch findet ihr einen entsprechenden Orden, der darauf hinweist. Und die Forschung sollte eben auch bei euch im Forschungstab auftauchen.

Die GO Tour startet an diesem Wochenende ihre lokalen Live-Events an zwei Orten, Tainan und Los Angeles. Eine Woche später geht es dann auch global los und die GO Tour startet für alle. Damit ihr immer die Übersicht habt, was in Pokémon GO los ist: Hier sind alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

