Pokémon GO veröffentlicht ein neues Feature, der Community fehlen dabei wichtige Inhalte

Es gibt ein neues Update in Pokémon GO, welches eine der ältesten Funktionen ändert. Das gefällt nicht allen in der Community gut.

Neben dem Kämpfen ist das Sammeln von Monstern einer der beiden großen Aspekte in Pokémon, die für die meisten Trainer wohl den größten Reiz darstellen. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, gibt es den Pokédex, in dem ihr auf einen Blick seht, welche Monster ihr bereits gesammelt habt.

Nun gibt es ein größeres Update für den Pokédex, welches bei den ersten Trainern bereits aktiv ist. Das Update ändert nicht nur die Optik, sondern auch einige Funktionen. Dabei gibt es Kritikpunkte aus der Community, die einige elementare Teile des alten Pokédex vermissen.

„Sie haben einfach mein Ziel aus dem Spiel entfernt“

Was ändert sich am Pokédex? Die gesamte Optik des neuen Pokédex ist anders im Vergleich zur alten Variante. Dabei ist der neue Pokédex stärker nach den Regionen unterteilt, aus denen die Monster stammen.

Aktuell scheint es jedoch noch zu einigen Fehlern zu kommen. So ist die Anzahl der gefangenen Pokémon, die in der Ecke oben rechts angezeigt wird, noch nicht ganz korrekt.

Der neue Pokédex in Pokémon GO

Die Kategorien, nach denen ihr euren Pokédex filtern könnt, sind jetzt die folgenden. Dabei fällt auf, dass es beispielsweise keinen Pokédex mehr für die 3*-Monster gibt.

Allgemein

Shiny

Lucky

XXL

XXS

G-Max

Mega

Crypto

Erlöst

4*

Klickt ihr ein Pokémon in eurem Pokédex an, dann seht ihr nun außerdem, welche kostümierten Varianten des Monsters ihr bereits gefangen habt. Welche kostümierten Exemplare euch noch fehlen, wird hier nicht angezeigt.

Kostümierte Varianten von Pikachu im neuen Pokédex

Wann erhalte ich den neuen Pokédex? Wie so oft in großen Updates bei Pokémon GO, wird das Feature nicht bei allen Trainern gleichzeitig veröffentlicht, sondern Stück für Stück. Wann genau es bei allen Trainern aktiviert wird, ist nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis das Update bei allen Trainern aktiviert ist.

Was sagt die Community dazu? In der Community gibt es einige positive Stimmen zum neuen Pokédex. Es lassen sich jedoch auch einige Kritikpunkte auf Reddit finden.

„Das sieht so schlecht und zeitaufwendig aus. Wenn es nicht kaputt ist, sollte man es nicht reparieren. Ich möchte alle Regionen zusammen ansehen können“, schreibt Dependent_Chemist.

„Ich denke, ich kann mich an die ehrlich gesagt schlechtere Ästhetik gewöhnen, aber der entfernte 3-*-Dex ist schmerzhaft für jemanden, der daran gearbeitet hat, sie haben einfach mein Ziel aus dem Spiel entfernt“, merkt SaltedNeos an.

„Ich habe erst vor ein paar Wochen damit begonnen, meine 3-Sterne- und 3-Sterne-Shinys weiterzuentwickeln… aber das war jetzt eine riesige Verschwendung“, ergänzt auch der Trainer trugabug.

„Warum wird die Shiny-Variante nicht Shiny-Dex angezeigt? Oder die Crypto-Variante auf dem Crypto-Dex?“, fragt trugabug zusätzlich.

Habt ihr den neuen Pokédex schon? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

In den nächsten Wochen warten neben Events auch noch viele weitere Inhalte in Pokémon GO auf euch. Es gibt im Februar außerdem einige starke Angreifer, die ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr sie bisher noch nicht ergattern konntet: 12 der besten Pokémon in Pokémon GO gibt’s im Februar – Verpasst sie nicht.