Pokémon GO kündigt neue Events mit Pikachu und Corasonn an

In den nächsten Wochen starten bei Pokémon GO neue Events, die kostümierte Pikachu und Corasonn bringen. Teilweise laufen die Ereignisse auf der ganzen Welt.

Was sind das für Events? Das Team von Niantic kündigte für den März und den Mai zwei neue Events an. Eins davon ist das „Pokémon Luftabenteuer“-Event, das eigentlich im Sommer 2021 stattfinden sollte, aber aufgrund der weltweiten Reisesituation abgesagt wurde.

Wir zeigen euch hier alles, was wir zu den zwei neuen Terminen wissen.

Event im März – Nur in Japan

Wann läuft das? Ab dem 19. März. Das Ganze soll dann mehr als ein Jahr lang aktiv sein.

Was passiert da? In einigen Regionen von Japan, darunter auch Okinawa, spawnen wilde Pikachu mit Kariyushi-Shirt. Die könnt ihr auch als Shiny fangen. Außerdem spawnen in der Wildnis Corasonn, die ihr ab der Johto-Tour auch als Shiny fangen könnt.

Dazu wurden extra für Trainer in Okinawa neue PokéStops errichtet, wie Gullideckel mit Pokémon-Motiven. Von diesen Stops erhält man dann beim Drehen exklusive Postkarten-Motive.

Weltweites Luft-Event in Pokémon GO

Wann läuft das? Vom 3. Mai 2022 bis zum 8. Mai 2022.

Was passiert da? Hierbei handelt es sich um ein Kollaborations-Event mit dem Pokémon Luftabenteuer und Pokémon GO. Auf der ganzen Welt könnt ihr dann am Luftabenteuer teilnehmen.

Die genauen Event-Inhalte sind noch unklar. Niantic will sie erst „bald“ mit den Trainern teilen.

Zum Event gehören auch fliegende Pikachu mit verschiedenfarbigen Ballons, die aber wieder nur in Okinawa zu finden sind. Außerdem findet in Okinawa am 7. und 8. Mai ein ticketpflichtiges Event statt.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die Events? Freut ihr euch schon darauf und würdet für so ein Event auch bis nach Japan reisen, oder nehmt ihr lieber nur die weltweiten Events mit? Wie genau Corasonn dann auf der Welt für das Event freigeschaltet wird, ist noch unklar. Aktuell vermutet man, dass es durch Raids oder Eier passieren wird.