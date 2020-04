Massentransfers für Event-Pokémon in Pokémon GO werden endlich erlaubt. Ein Feature, nach dem Spieler schon seit Jahren fragten. Warum war das so nervig?

Was ist neu? Der Support von Niantic kündigte offiziell an, dass im neuen Update mit Versionsnummer 0.173.0 eine wichtige Änderung folgt. Ein lange gefordertes Feature wird aktiviert. Sie schreiben:

Das störte: Wenn ihr an Events wie jüngst dem Oster-Event 2020 teilgenommen habt, dann sind euch bei eurer Pokémon-Jagd Monster mit Kostümen begegnet. So auch Pikachu mit Blumenhut oder Haspiror mit Blumenkranz.

Auf der einen Seite freuen sich Spieler über die Fänge. Wenn man aber viele davon gesammelt hat und diese verschicken will, musste man das bisher bei jedem Kostüm-Pokémon einzeln machen – und das kostet Zeit. Zusätzlich musste man jeden Einzel-Transfer zweimal bestätigen. Im Februar wurden Trainer bereits laut und forderten: „Wir wollen Event-Pokémon normal verschicken“

Pokémon ohne Kostüme konnte man hingegen schon lange als Massentransfer gleichzeitig verschicken. Das ging also immer schneller.

Pokémon-Experte und MeinMMO-Autor Noah Struthoff erklärte bereits, dass das Oster-Event deshalb gleichzeitig cool und nervig war.

Das ist jetzt besser: Durch das neue Update können Trainer auch die Event-Pokémon als Massentransfer verschicken. Wenn eure Sammlung also voller Kostüm-Exemplare ist, schickt ihr diese nun auf Wunsch deutlich schneller und unkomplizierter an den Professor.

Das sagen die Spieler: Bei vielen Trainern kommt diese Ankündigung super an. Auf Twitter zeigt Nutzer @CoopsTheCasual die Änderung in Aktion und schreibt: „DANKE.EUCH.SO.SEHR. Ehrlich, das ist die beste Bearbeitung eines Features seit langer Zeit. Danke nochmal“

THANK. YOU. SO. MUCH.



Honestly this really is the best feature you’ve tweaked for a long time! Thanks again! 💪🏻👌🏻 pic.twitter.com/2pqOPMhXF2